Резников рассказал, как "народный спутник" уже помог на поле боя

Спутники компании ICEYE, один из которых на пожертвования украинцев приобрел для армии Фонд Сергея Притулы, лишь за первые два дня работы помогли обнаружить более 60 единиц боевой техники российской армии.

Источник: министр обороны Украины Алексей Резников в Facebook

Детали: Резников провел "рабочую встречу" с волонтером Сергеем Притулой с участием представителей Министерства обороны и Главного управления разведки Минобороны.

Среди прочего они обсудили практические результаты беспрецедентного проекта, реализованного летом, и идеи для новых проектов.

Прямая речь: "Как, пожалуй, все помнят, благодаря пожертвованиям украинцев силы обороны Украины получили доступ к информации от группы спутников компании ICEYE. Один спутник полностью работает на нужды нашей обороны, еще почти два десятка привлекаются, когда есть необходимость.

Когда в июне Минобороны предложило направить средства, собранные для приобретения "байракторов", на усиление средств космической разведки, мы ожидали качественного повышения возможностей наших войск. Все наши ожидания полностью оправдались".

Детали: Резников отметил, что Силы обороны Украины, прежде всего – боевые бригады ВСУ, уже какое-то время получают поток данных со спутников ICEYE.

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Снимки непосредственно расшифровывают и прорабатывают специалисты военной разведки Минобороны, прошедшие соответствующее обучение.

Прямая речь: "По понятным причинам не могу раскрыть все подробности, но только представьте: за первые два дня работы спутника было обнаружено более 60 единиц боевой техники, которую враг пытался замаскировать в лесополосах и других препятствиях. Ее нашли потому, что спутники ICEYE собирают информацию по технологии Synthetic aperture radar (SAR).

Указанную технику было бы очень сложно или невозможно заметить средствами оптических спутников. В то же время координаты "спрятанного" были оперативно переданы для нанесения огневого поражения. В частности, в районе н.п. Крещеновка и Украинка в Херсонской области, а также вблизи Новоселовки Донецкой области.

Фактически, только за эти два дня враг потерял бронетехнику на большую сумму, чем стоит весь проект со спутниками. Но главное – это помогает сохранить жизни наших воинов, которые бесценны".

Детали: Резников перечислил, какие преимущества дают спутники ICEYE:

Украина получила возможность комбинировать данные оптических спутников от партнеров и данные SAR. Это принципиально увеличивает способность обнаруживать и наносить поражение оккупантам. Спутники с технологией SAR особенно актуальны осенью и зимой, когда плохая погода, облачность или снег. Для них нет разницы, день или ночь. Украинские военные сами определяют, откуда и когда получать нужные данные. В настоящее время осуществляется систематический мониторинг основных районов ведения боевых действий на юге и востоке. Сведения поступают от аналитиков в боевые подразделения очень быстро. Российским оккупантам будет сложнее скрывать свои намерения, это еще больше усложнит их логистику.

Резников поблагодарил всех, кто принял участие в финансировании этой инициативы, команду Фонда Сергея Притулы – за ее воплощение, предпринимателя Максима Полякова – за "очень важное содействие".

На встрече также обсуждались другие нужды украинской армии, чтобы скоординировать действия в ближайшие месяцы.

По словам Резникова, "есть несколько интересных идей, которые имеют потенциал стать народными проектами".

Сергей Притула подытожил, что "народный спутник" окупился за 2 дня.

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