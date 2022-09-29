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У Сибіру почалися протести проти мобілізації: за п'ять хвилин затримано 20 жінок

"Українська правда"Четвер, 29 вересня 2022, 14:59
Затримання на протесті проти мобілізації в Туві, скрін з відео Медузи

В російській Туві 29 вересня поліцейські за 5 хвилин затримали близько 20 жінок, які вийшли на мітинг проти "часткової" мобілізації в РФ.

Джерело: Сибір.Реалії з посиланням на свідків, Медуза 

Деталі: У столиці Туви Кизилі на площі Арата пройшла жіноча акція під лозунгами "Ні геноциду" та "Ні мобілізації". Акція була перервана співробітниками поліції через п'ять хвилин після початку. Всього затримано 20 жінок. За інформацією ЗМІ, у учасниць беруть відбитки пальців та переписують дані. 

Дослівно: "На відео, що опинилося в розпорядженні редакції, співробітники втрьох насильно відводять жінку, яка була готова сама покинути площу. Також відомо про затримання матері з дитиною у візку. Їх доставили в міський відділ поліції". 

Передісторія: 

  • Президент Росії Володимир Путін вранці 21 вересня у зверненні до росіян заявив про "часткову" мобілізацію. Пізніше з'ясувалося, що в указі про мобілізацію є таємний пункт, який дає змогу Міноборони країни призвати на війну більше мільйона людей, переважно з сіл.
  • У 24 вересня в російських містах проходили акції проти війни в Україні та примусової мобілізації росіян, було затримано сотні людей.

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Теми: Росіямітингимобілізація
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