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В Сибири начались протесты против мобилизации: за пять минут задержаны 20 женщин

"Украинская правда"Четверг, 29 сентября 2022, 14:59
В Сибири начались протесты против мобилизации: за пять минут задержаны 20 женщин
Задержания на протесте против мобилизации в Туве, скрин с видео Медузы

В российской Туве 29 сентября полицейские задержали около 20 женщин, которые вышли на митинг против "частичной" мобилизации в РФ.

Источник: Сибирь.Реалии со ссылкой на свидетелей, Медуза

Детали: В столице Тувы Кызыле на площади Арата прошла женская акция под лозунгами "Нет геноциду" и "Нет мобилизации". Акция была прервана сотрудниками полиции через пять минут после начала. Всего задержаны 20 женщин. По информации СМИ, у участниц берут отпечатки пальцев и переписывают данные. 

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Дословно: "На видео, оказавшемся в распоряжении редакции, сотрудники втроем насильно уводят женщину, которая была готова сама покинуть площадь. Также известно о задержании матери с ребенком в коляске, их доставили в городской отдел полиции". 

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • Президент России Владимир Путин утром 21 сентября в обращении к россиянам заявил о "частичной" мобилизации. Позже выяснилось, что в указе о мобилизации есть тайный пункт, который позволяет Минобороны страны призвать на войну более миллиона человек, преимущественно из сел.
  • В 24 сентября в российских городах проходили акции против войны в Украине и принудительной мобилизации россиян, были задержаны сотни людей.

Темы: Росcиямитингимобилизация
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