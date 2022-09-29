В Сибири начались протесты против мобилизации: за пять минут задержаны 20 женщин

Задержания на протесте против мобилизации в Туве, скрин с видео Медузы

В российской Туве 29 сентября полицейские задержали около 20 женщин, которые вышли на митинг против "частичной" мобилизации в РФ.

Источник: Сибирь.Реалии со ссылкой на свидетелей, Медуза

Детали: В столице Тувы Кызыле на площади Арата прошла женская акция под лозунгами "Нет геноциду" и "Нет мобилизации". Акция была прервана сотрудниками полиции через пять минут после начала. Всего задержаны 20 женщин. По информации СМИ, у участниц берут отпечатки пальцев и переписывают данные.

Дословно: "На видео, оказавшемся в распоряжении редакции, сотрудники втроем насильно уводят женщину, которая была готова сама покинуть площадь. Также известно о задержании матери с ребенком в коляске, их доставили в городской отдел полиции".

У РФ поновилися протести проти мобілізації: за 5 хвилин затримано 20 жінок pic.twitter.com/awwX3Q5Ef7 — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) September 29, 2022

Предыстория:

Президент России Владимир Путин утром 21 сентября в обращении к россиянам заявил о "частичной" мобилизации. Позже выяснилось, что в указе о мобилизации есть тайный пункт, который позволяет Минобороны страны призвать на войну более миллиона человек, преимущественно из сел.

В 24 сентября в российских городах проходили акции против войны в Украине и принудительной мобилизации россиян, были задержаны сотни людей.