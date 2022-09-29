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Резніков: Втягнути Білорусь у війну означало б включити для України третій ленд-ліз

Катерина ТищенкоЧетвер, 29 вересня 2022, 21:26
Олексій Резніков, фото Getty Images

Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що білоруські солдати не мають мотивації вступати у війну з Україною, і у випадку наказу своєї влади воювати складали би зброю.

Джерело: Резніков у коментарі для hromadske і "Бабеля" у четвер

Деталі: На його думку, рівень пропаганди в Білорусі набагато нижчий, ніж у Росії, тому й "ефект промивання мізків менший".

Пряма мова: "Я не розумію, що має мотивувати білорусів, щоб свідомо йти воювати з Україною, вбивати і вмирати незрозуміло за що. Навіть якщо це будуть офіцери, які під присягою зобов'язані виконувати накази, і нібито підуть в атаку своїми підрозділами. А хто гарантує, що ті підрозділи, коли перейдуть білоруський кордон, не підіймуть руки, не складуть зброю і не скажуть "українці, сябри вам не вороги"?

Більше деталей: За словами міністра, вступ Білорусі до війни означав би "просто включити українцям третій ленд-ліз і дати зброю нам уже білоруську".

"Тому, скажемо так, ризик є, але його рівень я б не перевищував. Мені більше здається, що очільник Білорусі шукає баланс. З одного боку, йому треба демонструвати патрону [Володимиру Путіну], що він ніби якось з ним. Але з іншого боку, Лукашенко розуміє, що це може бути остаточний вже теж його фінал", — додав Резніков.

Водночас він зазначив, що небезпека наступу з Білорусі "завжди є", оскільки українсько-білоруський кодон сягає 1200 км і в лютому вже було вторгнення звідси російськими військами, літаками, досі продовжуються ракетні обстріли тощо. Проте не було зафіксовано, щоб у війні брала участь "велика кількістю білоруських вояків".

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"У деяких непідтверджених випадках, на Чернігівщині місцеве населення чуло в кілька перших днів навали, що вояки у російській формі розмовляли з акцентом, дуже подібним на білоруський. Тобто, не виключено, що якісь невеликі підрозділи білорусів були в російській формі. Але буквально потім вони зникли. Інших таких доказів білоруських військових ми поки що не маємо", — сказав Резніков.

Проте міністр наголосив, що в разі чого Україна готова відбити ще одне вторгнення з боку Білорусі.

"Наші Збройні сили, сектор безпеки й оборони, і прикордонники, і Нацгвардія, ми всі готові. Там (на кордоні з Білоруссю — ред.) є наші підрозділи. Мало того, ми пройшли вже цю спробу навали. Знаємо, де, як, коли і які місця", - запевнив він.

Резніков зазначив, що українсько-білоруський кордон "переважно дуже складний для вільної прогулянки". За його словами, є конкретні місця, де можна перетнути кордон, але вони "абсолютно відомі" Україні і перебувають під вогневим контролем.

Що передувало: Раніше Головне управління розвідки повідомило, що в Білорусі готують місця для розміщення 20 тисяч мобілізованих із Російської Федерації.

У Генштабі ЗСУ заявляють, що білоруські військові аеродроми та залізницю готують для приймання військ.

Теми: РезніковБілорусьвійна
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