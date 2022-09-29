Резников: Втянуть Беларусь в войну означало бы включить для Украины третий ленд-лиз

Министр обороны Алексей Резников считает, что белорусские солдаты не имеют мотивации вступать в войну с Украиной, и в случае приказа своих властей воевать сложили бы оружие.

Источник: Резников в комментарии для hromadske и "Бабеля" в четверг

Детали: По его мнению, уровень пропаганды в Беларуси гораздо ниже, чем в России, поэтому и "эффект промывки мозгов меньше".

Прямая речь: "Я не понимаю, что должно мотивировать белорусов, чтобы сознательно идти воевать с Украиной, убивать и умирать непонятно за что. Даже если это будут офицеры, которые под присягой обязаны выполнять приказы, и якобы пойдут в атаку своими подразделениями. А кто гарантирует, что те подразделения, когда перейдут белорусскую границу, не поднимут руки, не сложат оружие и не скажут "украинцы, сябры вам не враги"?

Больше деталей: По словам министра, вступление Беларуси в войну означало бы "просто включить украинцам третий ленд-лиз и дать оружие нам уже белорусское".

"Поэтому, скажем так, риск есть, но его уровень я бы не превышал. Мне больше кажется, что глава Беларуси ищет баланс. С одной стороны, ему надо демонстрировать патрону [Владимиру Путину], что он как бы как-то с ним. Но с другой стороны, Лукашенко понимает, что это может быть окончательный уже тоже его финал", - добавил Резников.

В то же время он отметил, что опасность наступления с Беларуси "всегда есть", поскольку украинско-белорусская граница достигает 1200 км и в феврале уже было вторжение отсюда российскими войсками, самолетами, до сих пор продолжаются ракетные обстрелы и тому подобное. Однако не было зафиксировано, чтобы в войне участвовало "большое количество белорусских воинов".

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"В некоторых неподтвержденных случаях, на Черниговщине местное население слышало в несколько первых дней нашествия, что военные в российской форме разговаривали с акцентом, очень похожим на белорусский. То есть, не исключено, что какие-то небольшие подразделения белорусов были в российской форме. Но буквально потом они исчезли. Других таких доказательств белорусских военных мы пока не имеем", - сказал Резников.

Однако министр подчеркнул, что в случае чего Украина готова отразить еще одно вторжение со стороны Беларуси.

"Наши Вооруженные силы, сектор безопасности и обороны, и пограничники, и Нацгвардия, мы все готовы. Там (на границе с Беларусью - ред.) есть наши подразделения. Мало того, мы прошли уже эту попытку нашествия. Знаем, где, как, когда и какие места", - заверил он.

Резников отметил, что украинско-белорусская граница "преимущественно очень сложная для свободной прогулки". По его словам, есть конкретные места, где можно пересечь границу, но они "абсолютно известны" Украине и находятся под огневым контролем.

Что предшествовало: Ранее Главное управление разведки сообщило, что в Беларуси готовят места для размещения 20 тысяч мобилизованных из Российской Федерации.

В Генштабе ВСУ заявляют, что белорусские военные аэродромы и железную дорогу готовят для приема войск.