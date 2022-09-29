Зеленский и Данилов анонсируют важные решения СНБО

Президент Владимир Зеленский и секретарь СНБО Алексей Данилов анонсируют важные решения на заседании Совета нацбезопасности и обороны в пятницу.

Источник: Зеленский в видеообращении, Данилов в эфире программы "Говорить великий Львів"

Прямая речь Зеленского: "Завтра - еще один день нашей борьбы, еще один день на пути к победе. Будет ли он особенным для нас? Этот день станет еще одним, который приблизит нас к безопасности и миру. К восстановлению нашей территориальной целостности. Потому что ради этого воюют и работают миллионы украинцев.

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Завтра состоится специальное заседание СНБО, которое я созвал. Будут решения. И мы знаем, как реагировать на любые российские действия".

Детали: Президент также сообщил, что в четверг Украина имеет "новые результаты на передовой", а также получила дополнительные элементы помощи от партнеров.

В свою очередь, Данилов сообщил, что в пятницу состоится также заседание Ставки верховного главнокомандующего.

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Прямая речь Данилова: "Кроме заседания СНБО, президент созывает Ставку верховного главнокомандующего. После этого состоится заседание Совета нацбезопасности и обороны, на котором будут приняты важные, я считаю, фундаментальные решения для нашей страны".

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский на пятницу 30 сентября созывает срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В четверг в Кремле заявили, что в пятницу состоится "церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий".