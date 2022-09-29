Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский и Данилов анонсируют важные решения СНБО

Катерина ТищенкоЧетверг, 29 сентября 2022, 22:13
Зеленский и Данилов анонсируют важные решения СНБО
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский и секретарь СНБО Алексей Данилов анонсируют важные решения на заседании Совета нацбезопасности и обороны в пятницу.

Источник: Зеленский в видеообращении, Данилов в эфире программы "Говорить великий Львів"

Прямая речь Зеленского: "Завтра - еще один день нашей борьбы, еще один день на пути к победе. Будет ли он особенным для нас? Этот день станет еще одним, который приблизит нас к безопасности и миру. К восстановлению нашей территориальной целостности. Потому что ради этого воюют и работают миллионы украинцев.

Реклама:

Завтра состоится специальное заседание СНБО, которое я созвал. Будут решения. И мы знаем, как реагировать на любые российские действия".

Детали: Президент также сообщил, что в четверг Украина имеет "новые результаты на передовой", а также получила дополнительные элементы помощи от партнеров.

В свою очередь, Данилов сообщил, что в пятницу состоится также заседание Ставки верховного главнокомандующего.

ВИДЕО ДНЯ

Прямая речь Данилова: "Кроме заседания СНБО, президент созывает Ставку верховного главнокомандующего. После этого состоится заседание Совета нацбезопасности и обороны, на котором будут приняты важные, я считаю, фундаментальные решения для нашей страны".

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский на пятницу 30 сентября созывает срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В четверг в Кремле заявили, что в пятницу состоится "церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий".

Темы: ЗеленскийДаниловСНБО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

В Украине под Новый год будет тепло и без снега

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Все новости...
Зеленский
Зеленский: Каждый чиновник должен чувствовать, какая Украина за ним стоит
Сенатор США после слов Зеленского призвал помочь Украине провести выборы
Зеленский: "Оборонка" будет давать больший результат, увеличиваем производство
Последние новости
14:26
В России двое молодых поэтов получили сроки колонии за стихи против войны в Украине
14:13
РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP
14:06
Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики
13:54
На левом берегу Херсонщины оккупанты пытаются восстановить наблюдательные пункты, снова атакуют с самолетов
13:51
Президент Литвы: РФ может имитировать инициативу переговоров, чтобы выиграть время в войне
13:37
Комитет НАЗЯВО признал факты плагиата в диссертации эксминистра образования Шкарлета
13:30
За год США дали 34 пакета военной помощи на $24 млрд − Зеленский
13:28
Правительство еще на 3 месяца продлило сроки идентификации пенсионеров-переселенцев
13:12
Россия потеряла три больших десантных корабля в Черном море, осталось еще 10
13:01
Выполнение договоренностей с МВФ: Кабмин изменил правила предоставления финансовой поддержки бизнесу
Все новости...
Реклама: