У Білому домі вважають, що РФ готується провести "референдуми" у вересні

У США вбачають ознаки того, що Росія має намір провести незаконні "референдуми" про приєднання окупованих територій України у вересні.

Джерело: спікер Білого дому з нацбезпеки Джон Кірбі в інтерв'ю російському телеканалу "Дождь"

Пряма мова: "Ми бачимо ознаки, які вказують на те, що Росія все ще збирається провести цей квазіреферендум уже цього місяця.

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Це їхній спосіб досягти якоїсь подоби політичної легітимності військових успіхів, яких вони або вже досягли, або збираються досягти, або хочуть досягти у майбутньому. І в якомусь сенсі це може компенсувати той факт, що вони не досягли потрібних успіхів, бо намагаються досягти їх політично".

Деталі: За словами Кірбі, подібні "референдуми" - це "ще одна схема із кремлівської методички, щоб претендувати на хоч якусь легітимність у цій нічим не спровокованій, нелегітимній війні, яку вони розв'язали в Україні".

Представник Білого дому наголосив, що згідно з новими й новими опитуваннями, українці не хочуть бути частиною Росії, а хочуть бути суверенною державою.

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