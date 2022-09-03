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У Білому домі вважають, що РФ готується провести "референдуми" у вересні

Катерина ТищенкоСубота, 3 вересня 2022, 23:12
У Білому домі вважають, що РФ готується провести референдуми у вересні
Джон Кірбі, фото Getty Images

У США вбачають ознаки того, що Росія має намір провести незаконні "референдуми" про приєднання окупованих територій України у вересні.

Джерело: спікер Білого дому з нацбезпеки Джон Кірбі в інтерв'ю російському телеканалу "Дождь"

Пряма мова: "Ми бачимо ознаки, які вказують на те, що Росія все ще збирається провести цей квазіреферендум уже цього місяця.

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Це їхній спосіб досягти якоїсь подоби політичної легітимності військових успіхів, яких вони або вже досягли, або збираються досягти, або хочуть досягти у майбутньому. І в якомусь сенсі це може компенсувати той факт, що вони не досягли потрібних успіхів, бо намагаються досягти їх політично".

Деталі: За словами Кірбі, подібні "референдуми" - це "ще одна схема із кремлівської методички, щоб претендувати на хоч якусь легітимність у цій нічим не спровокованій, нелегітимній війні, яку вони розв'язали в Україні".

Представник Білого дому наголосив, що згідно з новими й новими опитуваннями, українці не хочуть бути частиною Росії, а хочуть бути суверенною державою.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • Раніше розвідка повідомляла, що російські окупанти планують організувати так звані "референдуми" в Херсонській і Запорізькій областях 11 вересня.
  • У цих областях окупанти створили "виборчі комісії" для проведення так званого "референдуму" про входження захоплених районів області до складу Росії. Також російські окупанти розгорнули підготовку до псевдореферендуму за приєднання Херсонської області до Росії – почали роздавати пенсіонерам гроші і агітують молодь вступати до захоплених вишів.
  • За даними російського видання "Медуза", росіяни проводили у липні опитування на окупованих територіях Херсонської і Запорізької областей щодо приєднання до Росії і підтримка цієї ідеї склала всього 30%.   
  • 7 серпня президент України Володимир Зеленський попереджав: "Якщо російські окупаційні сили зважаться провести хоча б один псевдореферендум на окупованих територіях України, будь-яка можливість переговорів з Росією буде закрита".
  • За даними розвідки, фейкове волевиявлення може не відбутися в усіх тимчасово окупованих районах України через невдачі російської армії.

Теми: СШАреферендумокупаціяРосія
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