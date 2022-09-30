Путин подписал указы о признании "независимости" Запорожской и Херсонской областей

Президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" Херсонской и Запорожской областей, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации РФ.

Источник: российское пропагандистское информагентство "РИА "Новости"

Дословно: "В соответствии с общепринятыми принципами и нормами международного права, признавая и подтверждая принцип равноправия и самоопределения народов, закрепленный в Уставе Организаций Объединенных Наций, учитывая волеизъявление народа Херсонской области на референдуме, состоявшемся 27 сентября 2022 года, постановляю: Признать суверенитет и независимость Херсонской области".

Детали: Такой же указ президента страны-агрессора касается и Запорожской области.

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