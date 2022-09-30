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Путин подписал указы о признании "независимости" Запорожской и Херсонской областей

Станислав ПогориловПятница, 30 сентября 2022, 00:45

Президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" Херсонской и Запорожской областей, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации РФ.

Источник: российское пропагандистское информагентство "РИА "Новости"

Дословно: "В соответствии с общепринятыми принципами и нормами международного права, признавая и подтверждая принцип равноправия и самоопределения народов, закрепленный в Уставе Организаций Объединенных Наций, учитывая волеизъявление народа Херсонской области на референдуме, состоявшемся 27 сентября 2022 года, постановляю: Признать суверенитет и независимость Херсонской области".

Детали: Такой же указ президента страны-агрессора касается и Запорожской области.

 

 

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Узнать больше: "За нас уже давно все подсчитали". Как в оккупированной Донецкой области проходил псевдореферендум

Что предшествовало:

  • На 30 сентября члены нижней палаты российского парламента получили приглашение в Кремль, где состоится "церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий".
  • Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что Совет Федерации может рассмотреть вопрос о вхождении оккупированных территорий Украины в состав России 4 октября, если итоги псевдореферендумов будут "положительными".
  • 27 сентября президент Владимир Зеленский отметил, что в случае, если Россия попытается на основании так называемых "референдумов" на временно оккупированных территориях Украины присоединить их к себе, это означает закрытие любых переговоров с Москвой.
  • Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что действия России по аннексии частей Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины после проведения там псевдореферендумов являются нарушением Устава Организации и международного права.

Темы: ПутинаннексиявойнаРосcия
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