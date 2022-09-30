Кремль готується до церемонії анексії та хоче захопити всю Донецьку область

Російська армія спробує захопити всю Донецьку область повністю, а також вважатиме атакою на Російську Федерацію контрнаступи українців на окупованих територіях після офіційної анексії, запланованої на 30 вересня.

Джерело: заяви прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова, які цитує пропагандистське видання "РИА Новости" та інші російські ЗМІ

Деталі: Пєсков заявив, що Росія визнала "незалежність ДНР і ЛНР" у рамках кордонів 2014 року – і в цих межах "республіки Донбасу" увійдуть до складу Росії.

На запитання, що робити з підконтрольною Києву частиною Донецької області, Пєсков відповів, що "її треба буде звільнити", оскільки до складу РФ "входить визнана нами держава в межах 2014 року" (жодної держави там не було й немає – УП).

За твердженням Пєскова, Донецька, Луганська, Херсонська та Запорізька області України "стануть невід'ємною частиною та суверенною територією Російської Федерації".

На запитання про те, чи Росія вважатиме удар по цих територіях з боку України актом агресії проти Росії з належною відповіддю чи буде ще щось, Пєсков відповів: "Нічим іншим це не буде".

У п'ятницю, 30 вересня, у Георгіївській залі Кремля відбудеться "церемонія підписання договорів про вступ до складу Росії чотирьох нових територій", у якій візьме участь Володимир Путін. Напередодні Путін підписав укази про визнання Херсонської та Запорізької областей незалежними територіями.

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Пряма мова Пєскова: "Буде звернення, виступ президента РФ – ще раз повторюю, об'ємний виступ – і потім буде церемонія підписання документів.

У церемонії підписання документів візьмуть участь голова ДНР Денис Пушилін, голова ЛНР Леонід Пасічник, голова Запорізької області Євген Балицький, голова Херсонської області Володимир Сальдо.

Буде підписано чотири договори про прийняття до РФ нових суб'єктів".

Деталі: Пєсков також сказав, що президенти Росії та Білорусі у Сочі в понеділок обговорювали так звані "референдуми", незаконно проведені на окупованих територіях України.

За його словами, Володимир Путін докладно інформував Олександра Лукашенка про те, "як проходили референдуми, про настрої на цих теренах".

У Кремлі стверджують, що окуповані території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей увіллються до складу союзної держави, як регіони РФ.

Цьому передувало: Кремль запланував на 30 вересня "церемонію підписання договорів про вступ до складу Росії нових територій". Захід за участю Володимира Путіна розпочнеться о 15:00, до Адміністрації президента запросили депутатів Держдуми РФ.

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