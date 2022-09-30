Кремль готовится к церемонии аннексии и хочет захватить всю Донецкую область
Российская армия попытается захватить всю Донецкую область Украины полностью, а также будет считать атакой на Российскую Федерацию контрнаступления украинцев на оккупированных территориях после официальной аннексии, запланированной на 30 сентября.
Источник: заявления пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, которые цитирует пропагандистской издание "РИА Новости" и другие российские СМИ
Детали: Песков заявил, что Россия признала "независимость ДНР и ЛНР" в рамках границ 2014 года – и в этих границах "республики Донбасса" войдут в состав России.
На вопрос, что делать с подконтрольной Киеву частью Донецкой области, Песков ответил, что "ее предстоит освободить", поскольку в состав РФ "вступает признанное нами государство в границах 2014 года" (никакого государства там не было и нет – УП).
По утверждению Пескова, Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская области Украины "станут неотъемлемой частью и суверенной территорией Российской Федерации".
На вопрос о том, будет ли Россия считать удар по этим территориям со стороны Украины актом агрессии против России с соответствующим ответом или будет что-то еще, Песков ответил: "Ничем иным это не будет".
В пятницу, 30 сентября, в Георгиевском зале Кремля состоится "церемония подписания договоров о вступлении в состав России четырех новых территорий", в которой примет участие Владимир Путин. Накануне Путин подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями.
Прямая речь Пескова: "Будет обращение, выступление президента РФ – еще раз повторяю, объемное выступление – и затем будет церемония подписания документов.
В церемонии подписания документов примут участие глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава Запорожской области Евгений Балицкий, глава Херсонской области Владимир Сальдо.
Будут подписаны четыре договора о принятии в РФ новых субъектов".
Детали: Песков также сказал, что президенты России и Беларуси в Сочи в понедельник обсуждали так называемые "референдумы", незаконно проведенные на оккупированных территориях Украины.
По его словам, Владимир Путин подробно информировал Александра Лукашенко о том, "как проходили референдумы, о настроениях на этих территориях".
В Кремле утверждают, что оккупированные территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей "вольются" в состав союзного государства, как регионы РФ.
Этому предшествовало: Кремль запланировал на 30 сентября "церемонию подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий". Мероприятие с участием Владимира Путина начнется в 15:00, в Администрацию президента пригласили депутатов Госдумы РФ.
Предыстория:
- В начале сентября в Генштабе ВСУ сообщили, что российские войска получили приказ президента РФ Владимира Путина выйти на административные границы Донецкой области до 15 сентября. Но им это не удалось – наоборот: украинцы пошли в контрнаступление и деоккупировали Харьковскую область.
- Оккупанты 23-27 сентября поспешно и демонстративно провели фиктивные "референдумы" о вхождении оккупированных территорий юга и востока Украины в состав РФ. По итогам нарисовали такие результаты: в Донецкой области – якобы 99,23% поддержки объединения с Россией, в Луганской – 98,42%, в Херсонской – 87,05%, в Запорожской – 93,11%.
- Социологи продемонстрировали, что даже если бы референдумы состоялись на самом деле, их результаты были бы далеки от мечтаний Кремля.
- Ни Украина, ни демократический мир не признают псевдореферендумы. Так же, как было в случае с аннексией Крыма в 2014 году.