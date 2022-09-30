Захарова заявила, що Україна обрала "НАТОвський смітник", а Росії заважають крила

Прессекретар Міністерства закордонних справ РФ прокоментувала подачу Україною заявки на пришвидшений вступ до НАТО словами "кожен обрав свій шлях".

Джерело: повідомлення Захарової

Пряма мова: "Сьогодні кожен обрав свій шлях. Криваві м'ясники, які вбивають жінок і дітей, у НАТОвський смітник. А ми в майбутнє Росії. Буде складно? Так. Тому що падати вниз завжди легше, ніж набирати висоту.

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Але ви ж пам'ятаєте: повзти нам історично заважають крила. Уперед, разом, в ім'я світла і з Богом!".

Передісторія:

У п’ятницю президент Володимир Зеленський оголосив про подачу Україною заявки на пришвидшений вступ до Північноатлантичного альянсу.

Перед цим президент Росії Володимир Путін підписав "договори про вступ" до складу Російської Федерації захоплених українських територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей і заявив, що відтепер їхні жителі – громадяни РФ.