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Захарова заявила, що Україна обрала "НАТОвський смітник", а Росії заважають крила

Олександр ШумілінП'ятниця, 30 вересня 2022, 18:39
Фото: getty images

Прессекретар Міністерства закордонних справ РФ прокоментувала подачу Україною заявки на пришвидшений вступ до НАТО словами "кожен обрав свій шлях".

Джерело: повідомлення Захарової

Пряма мова: "Сьогодні кожен обрав свій шлях. Криваві м'ясники, які вбивають жінок і дітей, у НАТОвський смітник.  А ми в майбутнє Росії. Буде складно? Так. Тому що падати вниз завжди легше, ніж набирати висоту.

Але ви ж пам'ятаєте: повзти нам історично заважають крила. Уперед, разом, в ім'я світла і з Богом!".

Передісторія:

  • У п’ятницю президент Володимир Зеленський оголосив про подачу Україною заявки на пришвидшений вступ до Північноатлантичного альянсу.
  • Перед цим президент Росії Володимир Путін підписав "договори про вступ" до складу Російської Федерації захоплених українських територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей і заявив, що відтепер їхні жителі – громадяни РФ.

Теми: РосіяНАТОУкравтодор
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