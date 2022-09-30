Захарова заявила, що Україна обрала "НАТОвський смітник", а Росії заважають крила

Прессекретар Міністерства закордонних справ РФ прокоментувала подачу Україною заявки на пришвидшений вступ до НАТО словами "кожен обрав свій шлях".

Джерело: повідомлення Захарової

Пряма мова: "Сьогодні кожен обрав свій шлях. Криваві м'ясники, які вбивають жінок і дітей, у НАТОвський смітник. А ми в майбутнє Росії. Буде складно? Так. Тому що падати вниз завжди легше, ніж набирати висоту.

Але ви ж пам'ятаєте: повзти нам історично заважають крила. Уперед, разом, в ім'я світла і з Богом!".

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