Захарова заявила, що Україна обрала "НАТОвський смітник", а Росії заважають крила
П'ятниця, 30 вересня 2022, 18:39
Прессекретар Міністерства закордонних справ РФ прокоментувала подачу Україною заявки на пришвидшений вступ до НАТО словами "кожен обрав свій шлях".
Джерело: повідомлення Захарової
Пряма мова: "Сьогодні кожен обрав свій шлях. Криваві м'ясники, які вбивають жінок і дітей, у НАТОвський смітник. А ми в майбутнє Росії. Буде складно? Так. Тому що падати вниз завжди легше, ніж набирати висоту.
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Але ви ж пам'ятаєте: повзти нам історично заважають крила. Уперед, разом, в ім'я світла і з Богом!".
Передісторія:
- У п’ятницю президент Володимир Зеленський оголосив про подачу Україною заявки на пришвидшений вступ до Північноатлантичного альянсу.
- Перед цим президент Росії Володимир Путін підписав "договори про вступ" до складу Російської Федерації захоплених українських територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей і заявив, що відтепер їхні жителі – громадяни РФ.
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