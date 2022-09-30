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Захарова заявила, что Украина выбрала "НАТОвскую помойку", а России мешают крылья

Александр ШумилинПятница, 30 сентября 2022, 18:39
Захарова заявила, что Украина выбрала НАТОвскую помойку, а России мешают крылья
Фото: getty images

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел РФ прокомментировала подачу Украиной заявки на ускоренное вступление в НАТО словами "каждый выбрал свой путь".

Источник: сообщение Захаровой

Прямая речь:" Сегодня каждый выбрал свой путь. Кровавые мясники, убивающие женщин и детей, в НАТОвскую помойку. А мы в будущее 🇷🇺 Будет сложно? Да. Потому что падать вниз всегда легче, чем набирать высоту. Но вы же помните: ползти нам исторически мешают крылья. Вперёд, вместе, во имя света и с Богом".

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Предыстория:

  • В пятницу президент Владимир Зеленский объявил о подаче Украиной заявки на ускоренное вступление в Североатлантический альянс.
  • Перед этим президент России Владимир Путин подписал "договоры о вступлении" в состав Российской Федерации захваченных украинских территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей и заявил, что отныне их жители - граждане РФ.

Темы: РосcияНАТОУкравтодор
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