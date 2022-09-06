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Україна вимагає гуманітарний коридор із територій навколо ЗАЕС – Верещук

Олена РощінаВівторок, 6 вересня 2022, 10:17
Ірина Верещук, фото Офісу президента

Українська влада домагається гуманітарного коридору для безпечної евакуації жителів населених пунктів, розташованих поблизу захопленої Запорізької атомної електростанції, але Росія відмовляє в цьому.

Джерело: віцепрем’єрка – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук в ефірі французького телеканалу LCI, Мінреінтеграції

Деталі: Верещук пояснила, що ситуація навколо найбільшої АЕС у Європі через постійні обстріли з боку російської армії залишається напруженою. 5 вересня обстріли спровокували пожежу та відключення від мережі останнього енергоблоку ЗАЕС. 

Мирні громадяни з навколишніх населених пунктів хочуть якнайшвидше евакуюватися, повідомила Верещук.

Вона констатувала, що Росія офіційно відмовляється надавати гуманітарні коридори.

Втім, Україна не припинить спроб допомогти своїм громадянам виїхати у безпечні місця, запевнила Верещук.

Пряма мова: "Люди масово звертаються до нас по допомогу – вони намагаються залишити небезпечну територію. Ми вкотре звертаємося до РФ із вимогою надати нам гуманітарний коридор для евакуації жінок, дітей, літніх людей!".

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Цьому передувало: З початку серпня Енергодар, у якому розташована ЗАЕС, перебуває під обстрілами, окупанти не випускають людей із міста. 

Передісторія:

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Теми: евакуаціявійнаЗАЕСЗапорізька область
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