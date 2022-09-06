Україна вимагає гуманітарний коридор із територій навколо ЗАЕС – Верещук
Українська влада домагається гуманітарного коридору для безпечної евакуації жителів населених пунктів, розташованих поблизу захопленої Запорізької атомної електростанції, але Росія відмовляє в цьому.
Джерело: віцепрем’єрка – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук в ефірі французького телеканалу LCI, Мінреінтеграції
Деталі: Верещук пояснила, що ситуація навколо найбільшої АЕС у Європі через постійні обстріли з боку російської армії залишається напруженою. 5 вересня обстріли спровокували пожежу та відключення від мережі останнього енергоблоку ЗАЕС.
Мирні громадяни з навколишніх населених пунктів хочуть якнайшвидше евакуюватися, повідомила Верещук.
Вона констатувала, що Росія офіційно відмовляється надавати гуманітарні коридори.
Втім, Україна не припинить спроб допомогти своїм громадянам виїхати у безпечні місця, запевнила Верещук.
Пряма мова: "Люди масово звертаються до нас по допомогу – вони намагаються залишити небезпечну територію. Ми вкотре звертаємося до РФ із вимогою надати нам гуманітарний коридор для евакуації жінок, дітей, літніх людей!".
Цьому передувало: З початку серпня Енергодар, у якому розташована ЗАЕС, перебуває під обстрілами, окупанти не випускають людей із міста.
Передісторія:
- Росія 4 березня захопила Запорізьку АЕС, створивши ризики радіаційної катастрофи. В середині березня окупанти підірвали частину боєприпасів на території ЗАЕС.
- 15 липня в українському "Енергоатомі" повідомили, що росіяни встановлюють ракетні комплекси на території ЗАЕС, із яких обстрілюють район Нікополя.
- 1 вересня місія Міжнародного агентства з атомної енергії прибула на Запорізьку АЕС в окупованому Енергодарі. 5 вересня чотири з шести учасників місії МАГАТЕ завершили роботу на станції, там мали залишатися двоє представників організації.
- 5 вересня внаслідок пожежі, яка сталася через обстріли росіянами Запорізької АЕС, була відімкнена остання лінія, яка з'єднувала станцію із енергосистемою України.
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