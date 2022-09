Росія покликала на Радбез ООН сербку, яка їздила у "ЛНР" і захоплювалася нацистом Мільчаковим

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця закликав Радбез ООН перевірити, чи представниця Сербії Драгана Трифкович, яку Росія покликала на засідання, є тією ж особою, яка їздила у так звану "ЛНР".

Джерело: Кислиця у Twitter

Деталі: Кислиця опублікував зображення директорки сербського Центру геостратегічних досліджень Драгани Трифкович під час виступу Радбезу ООН, а також її фото поряд із російським нацистом Олексієм Мільчаковим у так званій "ЛНР".

Кислиця закликав перевірити, чи це одна й та ж особа.

Пряма мова: "Відповідно до поточного засідання РБ ООН, яке скликає Росія, і доповіді, наданої нею, чи може хтось перевірити, чи це та сама особа, що на фото? Чи може РБ ООН зробити щось краще?"

Per the ongoing UNSC meeting called by russia, and the briefer provided by it, can someone verify if it’s the same person as on the pics? Can UNSC do any better? pic.twitter.com/Ye39IXW2MX