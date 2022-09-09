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Росія покликала на Радбез ООН сербку, яка їздила у "ЛНР" і захоплювалася нацистом Мільчаковим

Ольга Глущенко П'ятниця, 9 вересня 2022, 00:40
фото: twitter Кислиці

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця закликав Радбез ООН перевірити, чи представниця Сербії Драгана Трифкович, яку Росія покликала на засідання, є тією ж особою, яка їздила у так звану "ЛНР".

Джерело: Кислиця у Twitter

Деталі: Кислиця опублікував зображення директорки сербського Центру геостратегічних досліджень Драгани Трифкович під час виступу Радбезу ООН, а також її фото поряд із російським нацистом Олексієм Мільчаковим у так званій "ЛНР".

Кислиця закликав перевірити, чи це одна й та ж особа.

Пряма мова: "Відповідно до поточного засідання РБ ООН, яке скликає Росія, і доповіді, наданої нею, чи може хтось перевірити, чи це та сама особа, що на фото? Чи може РБ ООН зробити щось краще?"

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Теми: РосіяООНСербіяЛНР
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