Деякі звільнені полонені отримали по 100 тисяч гривень – Мінінтеграції
96 колишнім полоненим РФ, яких вдалося визволити, виплатили по 100 тисяч гривень.
Джерело: Мінінтеграції
Дослівно: "Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України перерахувало 9,6 млн грн українцям, яких звільнили з російського полону. Міжвідомча комісія визнала їх такими, що були позбавлені свободи внаслідок збройної агресії Росії.
Одноразову грошову допомогу отримали 96 колишніх полонених. З них 57 вдалося визволити вже після повномасштабного вторгнення РФ. Всі вони отримали по 100 тис. грн.
Вказана допомога надаватиметься й іншим громадянам України, яких звільнили з полону".
Деталі: У міністерстві повідомили, що Кабмін 30 вересня підтримав ініціативу Мінреінтеграції перерозподілити майже 47 млн грн, передбачених державним бюджетом на 2022 рік міністерству, для забезпечення виплат звільненим з полону українцям і тим, хто ще в неволі.
Передісторія:
- 21 вересня в рамках обміну з російськими окупантами вдалося звільнити 215 українських захисників.
- Серед звільнених також прикордонники, поліцейські, моряки, нацгвардійці, ТРошники, митники, цивільні. Зокрема, Денис Прокопенко "Редіс", Сергій Волинський "Волина", Святослав Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко – командири з "Азовсталі". Крім того, серед звільнених "азовці" Микола Кущ (Фрост) і Костянтин Нікітенко (Фокс), яких окупанти хотіли стратити.
- 5-ро командирів "Азова" перебувають в Туреччині під особистими гарантіями захисту і безпеки Ердогана. За словами президента Володимира Зеленського, вони лишатимуться в Туреччині до кінця війни РФ проти України.
- Росії повернули кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука і 55 російських окупантів.