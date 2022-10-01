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Деякі звільнені полонені отримали по 100 тисяч гривень – Мінінтеграції

Катерина ТищенкоСубота, 1 жовтня 2022, 20:03
Деякі звільнені полонені отримали по 100 тисяч гривень – Мінінтеграції
звільнені 21 вересня українці, фото СБУ

96 колишнім полоненим РФ, яких вдалося визволити, виплатили по 100 тисяч гривень.

Джерело: Мінінтеграції

Дослівно: "Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України перерахувало 9,6 млн грн українцям, яких звільнили з російського полону. Міжвідомча комісія визнала їх такими, що були позбавлені свободи внаслідок збройної агресії Росії.

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Одноразову грошову допомогу отримали 96 колишніх полонених. З них 57 вдалося визволити вже після повномасштабного вторгнення РФ. Всі вони отримали по 100 тис. грн.

Вказана допомога надаватиметься й іншим громадянам України, яких звільнили з полону".

Деталі: У міністерстві повідомили, що Кабмін 30 вересня підтримав ініціативу Мінреінтеграції перерозподілити майже 47 млн грн, передбачених державним бюджетом на 2022 рік міністерству, для забезпечення виплат звільненим з полону українцям і тим, хто ще в неволі.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 21 вересня в рамках обміну з російськими окупантами вдалося звільнити 215 українських захисників.
  • Серед звільнених також прикордонники, поліцейські, моряки, нацгвардійці, ТРошники, митники, цивільні. Зокрема, Денис Прокопенко "Редіс", Сергій Волинський "Волина", Святослав Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко – командири з "Азовсталі". Крім того, серед звільнених "азовці" Микола Кущ (Фрост) і Костянтин Нікітенко (Фокс), яких окупанти хотіли стратити.
  • 5-ро командирів "Азова" перебувають в Туреччині під особистими гарантіями захисту і безпеки Ердогана. За словами президента Володимира Зеленського, вони лишатимуться в Туреччині до кінця війни РФ проти України.
  • Росії повернули кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука і 55 російських окупантів.

 

Теми: полоненігрошіМінТОТ
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