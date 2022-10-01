Деякі звільнені полонені отримали по 100 тисяч гривень – Мінінтеграції

96 колишнім полоненим РФ, яких вдалося визволити, виплатили по 100 тисяч гривень.

Джерело: Мінінтеграції

Дослівно: "Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України перерахувало 9,6 млн грн українцям, яких звільнили з російського полону. Міжвідомча комісія визнала їх такими, що були позбавлені свободи внаслідок збройної агресії Росії.

Одноразову грошову допомогу отримали 96 колишніх полонених. З них 57 вдалося визволити вже після повномасштабного вторгнення РФ. Всі вони отримали по 100 тис. грн.

Вказана допомога надаватиметься й іншим громадянам України, яких звільнили з полону".

Деталі: У міністерстві повідомили, що Кабмін 30 вересня підтримав ініціативу Мінреінтеграції перерозподілити майже 47 млн грн, передбачених державним бюджетом на 2022 рік міністерству, для забезпечення виплат звільненим з полону українцям і тим, хто ще в неволі.

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