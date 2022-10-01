Усі розділи
Укр Рус Eng Підтримати УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Деякі звільнені полонені отримали по 100 тисяч гривень – Мінінтеграції

Катерина ТищенкоСубота, 1 жовтня 2022, 20:03
звільнені 21 вересня українці, фото СБУ

96 колишнім полоненим РФ, яких вдалося визволити, виплатили по 100 тисяч гривень.

Джерело: Мінінтеграції

Дослівно: "Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України перерахувало 9,6 млн грн українцям, яких звільнили з російського полону. Міжвідомча комісія визнала їх такими, що були позбавлені свободи внаслідок збройної агресії Росії.

Одноразову грошову допомогу отримали 96 колишніх полонених. З них 57 вдалося визволити вже після повномасштабного вторгнення РФ. Всі вони отримали по 100 тис. грн.

Вказана допомога надаватиметься й іншим громадянам України, яких звільнили з полону".

Деталі: У міністерстві повідомили, що Кабмін 30 вересня підтримав ініціативу Мінреінтеграції перерозподілити майже 47 млн грн, передбачених державним бюджетом на 2022 рік міністерству, для забезпечення виплат звільненим з полону українцям і тим, хто ще в неволі.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 21 вересня в рамках обміну з російськими окупантами вдалося звільнити 215 українських захисників.
  • Серед звільнених також прикордонники, поліцейські, моряки, нацгвардійці, ТРошники, митники, цивільні. Зокрема, Денис Прокопенко "Редіс", Сергій Волинський "Волина", Святослав Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко – командири з "Азовсталі". Крім того, серед звільнених "азовці" Микола Кущ (Фрост) і Костянтин Нікітенко (Фокс), яких окупанти хотіли стратити.
  • 5-ро командирів "Азова" перебувають в Туреччині під особистими гарантіями захисту і безпеки Ердогана. За словами президента Володимира Зеленського, вони лишатимуться в Туреччині до кінця війни РФ проти України.
  • Росії повернули кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука і 55 російських окупантів.

 

Теми: полоненігрошіМінТОТ
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Путін більше хоче утримати окупований південь України, а не Луганщину – ISW

ФСБ була проти обміну "азовців", але Путін хотів повернути Медведчука – WP

У МЗС прокоментували переворот у Буркіна-Фасо, згадали найманців РФ

Глава Міноборони Німеччини раптово прибула до Одеси

Зеленський: Там, де Росія проводила "референдум", тепер український прапор

МЗС пропонує державам-партнерам варіанти відповідей на російські спроби анексії

Усі новини...
полонені
Звільнену з полону Мамонову, яка народила доньку, виписали з лікарні
Командири з "Азовсталі" скоро побачаться з рідними – Зеленський
Гра "Вудочки донизу": омбудсмен розповів про знущання з українських полонених в РФ
Останні новини
09:19
ЗСУ атакували об’єкт росіян у районі Золотого, ліквідовані 60 окупантів – ОВА
08:52
Британська розвідка: втрата Лимана – значна політична невдача Росії
08:37
ЗСУ збили п’ять із семи іранських дронів-камікадзе, які атакували Миколаївщину
07:54
оновленоРосіяни атакували Кривий Ріг дроном-камікадзе: поцілив у ліцей
07:42
За добу захисники знищили 8 командних пунктів росіян, 3 склади з боєприпасами – Генштаб
06:54
Росіяни атакували Запоріжжя: у місті лунають вибухи
06:26
відеоУ тисняві на стадіоні в Індонезії загинуло 129 людей
05:39
Путін більше хоче утримати окупований південь України, а не Луганщину – ISW
04:54
На півдні за добу знищили 16 танків і більше 60 окупантів – ОК "Південь"
04:20
Глава Пентагону назвав звільнення Лиману "обнадійливим успіхом"
Усі новини...