В ОП показали, куди поцілили росіяни у центрі Києва
Понеділок, 10 жовтня 2022, 10:01
Російські ракети поцілили у дитячий майданчик та музей, розташовані у центрі Києва.
Джерело: заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram
Пряма мова Тимошенка: "Дитячий майданчик та музей Ханенків в центрі столиці, ось куди цілили російські терористи. Вбивають культуру та наших дітей".
Деталі: Представник ОП також опублікував фото наслідків ударів окупантів.
На них видно пошкоджений дитячий майданчик.
Також видно, що у будинках у центір Києва повилітали вікна.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Вранці 10 жовтня у центрі столиці пролунали кілька вибухів, є загиблі та поранені. Рух метро червоною гілкою призупинили.
- Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що російські ракети поцілили в об’єкти у Шевченківському та в Солом’янському районах Києва, рух транспорту у центі столиці перекритий.
- Вибухи також лунають в інших містах України: у Дніпрі, Хмельницькому, Житомирі, Львові.