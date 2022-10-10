В ОП показали, куди поцілили росіяни у центрі Києва

Тут і далі фото з Telegram заступник керівника ОП Кирила Тимошенка

Російські ракети поцілили у дитячий майданчик та музей, розташовані у центрі Києва.

Джерело: заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram

Пряма мова Тимошенка: "Дитячий майданчик та музей Ханенків в центрі столиці, ось куди цілили російські терористи. Вбивають культуру та наших дітей".

Деталі: Представник ОП також опублікував фото наслідків ударів окупантів.

На них видно пошкоджений дитячий майданчик.

Також видно, що у будинках у центір Києва повилітали вікна.

Передісторія: