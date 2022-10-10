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В ОП показали, куда попали россияне в центре Киева

Ирина БалачукПонедельник, 10 октября 2022, 10:01
В ОП показали, куда попали россияне в центре Киева
Здесь и далее фото из Telegram заместителя руководителя ОП Кирилла Тимошенко

Российские ракеты попали в детскую площадку и музей, расположенные в центре Киева.

Источник: заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram

Прямая речь Тимошенко: "Детская площадка и музей Ханенко в центре столицы, вот куда целились российские террористы. Убивают культуру и наших детей". 

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Детали: Представитель ОП также опубликовал фото последствий ударов оккупантов. 

 

На них видно поврежденную детскую площадку.

 

Также видно, что в домах в центре Киева повылетали окна.  

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Темы: КиеввзрывРосcиявойна
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