В ОП показали, куда попали россияне в центре Киева

Здесь и далее фото из Telegram заместителя руководителя ОП Кирилла Тимошенко

Российские ракеты попали в детскую площадку и музей, расположенные в центре Киева.

Источник: заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram

Прямая речь Тимошенко: "Детская площадка и музей Ханенко в центре столицы, вот куда целились российские террористы. Убивают культуру и наших детей".

Детали: Представитель ОП также опубликовал фото последствий ударов оккупантов.

На них видно поврежденную детскую площадку.

Также видно, что в домах в центре Киева повылетали окна.

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