В ОП показали, куда попали россияне в центре Киева
Понедельник, 10 октября 2022, 10:01
Российские ракеты попали в детскую площадку и музей, расположенные в центре Киева.
Источник: заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram
Прямая речь Тимошенко: "Детская площадка и музей Ханенко в центре столицы, вот куда целились российские террористы. Убивают культуру и наших детей".
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Детали: Представитель ОП также опубликовал фото последствий ударов оккупантов.
На них видно поврежденную детскую площадку.
Также видно, что в домах в центре Киева повылетали окна.
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Предыстория:
- Утром 10 октября в центре столицы прогремели несколько взрывов, есть погибшие и раненые. Движение метро по красной ветке приостановили.
- Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что оссийские ракеты попали в объекты в Шевченковском и в Соломенском районах Киева, движение транспорта в центе столицы перекрыто.
- Взрывы также раздаются в других городах Украины: в Днепре, Хмельницком, Житомире, Львове.