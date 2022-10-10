На Київщині вибухи, ППО збила 6 ракет, є жертви

У Київській області пролунали вибухи, ППО збила щонайменше 6 ракет, є постраждалі мешканці та жертви.

Джерело: голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба у Telegram, мер Бучі Анатолій Федорук у Telegram

Пряма мова Кулеби: "Київщина! Ворог продовжує обстрілювати мирні міста. Практично по всій Київській області працює ППО. Є збиті ракети. Маємо прильоти по приватному сектору у двох громадах. Є постраждалі".

Деталі: Голова ОВА додав, що на місцях працюють усі необхідні служби.

Мер Бучі Анатолій Федорук повідомив, що над Бучанською міською територіальною громадою збили 6 ракет.

Пряма мова Федорука: "2 ракети – між селом Здвижівка та селищем Бородянка (залишки ракет впали в лісі). 4 ракети – поблизу сіл Синяк та Гаврилівка (залишки впали в ліс)".

Деталі: За словами мера, ППО працює. Уражень інфраструктури немає, жертви відсутні.

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Кулеба і Федорук закликали мешканців залишатись в укриттях.

Оновлено: Об 11:30 Кулеба повідомив, що у трьох районах області є "прильоти" – окупанти завдали ударів по критичній та цивільній інфраструктурі. Під завалами перебувають люди. Є жертви серед цивільного населення.



Голова ОВА попередив, що можуть виникнути перебої зі зв’язком, електрикою та водопостачанням, і закликав мешканців подбати про заряджені телефони, павербанки та запастися водою.

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