На Київщині вибухи, ППО збила 6 ракет, є жертви
У Київській області пролунали вибухи, ППО збила щонайменше 6 ракет, є постраждалі мешканці та жертви.
Джерело: голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба у Telegram, мер Бучі Анатолій Федорук у Telegram
Пряма мова Кулеби: "Київщина! Ворог продовжує обстрілювати мирні міста. Практично по всій Київській області працює ППО. Є збиті ракети. Маємо прильоти по приватному сектору у двох громадах. Є постраждалі".
Деталі: Голова ОВА додав, що на місцях працюють усі необхідні служби.
Мер Бучі Анатолій Федорук повідомив, що над Бучанською міською територіальною громадою збили 6 ракет.
Пряма мова Федорука: "2 ракети – між селом Здвижівка та селищем Бородянка (залишки ракет впали в лісі). 4 ракети – поблизу сіл Синяк та Гаврилівка (залишки впали в ліс)".
Деталі: За словами мера, ППО працює. Уражень інфраструктури немає, жертви відсутні.
Кулеба і Федорук закликали мешканців залишатись в укриттях.
Оновлено: Об 11:30 Кулеба повідомив, що у трьох районах області є "прильоти" – окупанти завдали ударів по критичній та цивільній інфраструктурі. Під завалами перебувають люди. Є жертви серед цивільного населення.
Голова ОВА попередив, що можуть виникнути перебої зі зв’язком, електрикою та водопостачанням, і закликав мешканців подбати про заряджені телефони, павербанки та запастися водою.
Передісторія:
- Вранці 10 жовтня у центрі столиці пролунали кілька вибухів, є загиблі та поранені. Рух метро червоною гілкою призупинили.
- Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що російські ракети поцілили в об’єкти у Шевченківському та в Солом’янському районах Києва, рух транспорту у центі столиці перекритий, вибуховою хвилею пошкоджені вікна будівлі центрального вокзалу.
- Вибухи також лунають в інших містах України: у Дніпрі, Хмельницькому, Житомирі, Львові.