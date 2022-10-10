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На Киевщине взрывы, ПВО сбила 6 ракет, есть жертвы

Ирина БалачукПонедельник, 10 октября 2022, 11:31
Украинская ПВО. Фото иллюстративное из Facebook Командования Воздушных Сил ВСУ

В Киевской области прогремели взрывы, ПВО сбила по меньшей мере 6 ракет, есть пострадавшие жители и жертвы.

Источник: глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в Telegram, мэр Бучи Анатолий Федорук в Telegram

Прямая речь Кулебы: "Киевщина! Враг продолжает обстреливать мирные города. Практически по всей Киевской области работает ПВО. Есть сбитые ракеты. Есть прилеты по частному сектору в двух общинах. Есть пострадавшие".

Детали: Глава ОВА добавил, что на местах работают все необходимые службы.

Мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил, что над Бучанской городской территориальной общиной сбили 6 ракет.

Прямая речь Федорука: "2 ракеты – между селом Здвижевка и поселком Бородянка (остатки ракет упали в лесу). 4 ракеты – вблизи сел Синяк и Гавриловка (остатки упали в лес)".

Детали: По словам мэра, ПВО работает. Поражений инфраструктуры нет, жертвы отсутствуют.

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Кулеба и Федорук призвали жителей оставаться в укрытиях.

Обновлено: В 11:30 Кулеба сообщил, что в трех районах области есть "прилеты" – оккупанты нанесли удары по критической и гражданской инфраструктуре. Под завалами находятся люди. Есть жертвы среди гражданского населения.

Глава ОВА предупредил, что могут возникнуть перебои со связью, электричеством и водоснабжением, и призвал жителей позаботиться, чтобы были заряжены телефоны, павербанки и запастись водой.

Предыстория:

Темы: Киевская областьвзрыввойна
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