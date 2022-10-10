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Зеленський просить скликати термінове засідання G7 через теракти Росії

Ірина БалачукПонеділок, 10 жовтня 2022, 12:02
Володимир Зеленський. Фото ОП

Президент Володимир Зеленський повідомив, що попросив канцлера Німеччини, яка головує нині у Великій Сімці, терміново скликати засідання групи через масові ракетні удари Росії по Україні 10 жовтня.

Джерело: Зеленський у Twitter

Пряма мова президента: "Домовилися з Олафом Шольцем, канцлером Німеччини, яка головує у G7, про скликання термінового засідання групи. Заплановано мій виступ, у якому розповім про теракти РФ".

Деталі: Зеленський додав, що також обговорив з Шольцем посилення тиску на Росію та допомогу у відновленні пошкодженої інфраструктури.

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Теми: ЗеленськийG7Росіятеракт
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