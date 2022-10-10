Зеленський просить скликати термінове засідання G7 через теракти Росії
Президент Володимир Зеленський повідомив, що попросив канцлера Німеччини, яка головує нині у Великій Сімці, терміново скликати засідання групи через масові ракетні удари Росії по Україні 10 жовтня.
Джерело: Зеленський у Twitter
Пряма мова президента: "Домовилися з Олафом Шольцем, канцлером Німеччини, яка головує у G7, про скликання термінового засідання групи. Заплановано мій виступ, у якому розповім про теракти РФ".
Домовилися з @OlafScholz, канцлером 🇩🇪, яка головує у #G7, про скликання термінового засідання групи. Заплановано мій виступ, у якому розповім про теракти РФ. Також обговорили посилення тиску на Росію та допомогу у відновленні пошкодженої інфраструктури.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 10, 2022
Деталі: Зеленський додав, що також обговорив з Шольцем посилення тиску на Росію та допомогу у відновленні пошкодженої інфраструктури.
Передісторія:
- Вранці 10 жовтня у центрі столиці пролунали кілька вибухів, є загиблі та поранені. Рух метро червоною гілкою призупинили.
- Вибухи також лунають в інших містах України: у Дніпрі, Хмельницькому, Житомирі, Львові.
- По всій території України від самого ранку 10 жовтня триває повітряна тривога. Росіяни вже завдали ударів по низці міст у низці областей.
- Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний повідомив, що 10 жовтня за декілька годин російський агресор випустив по Україні 75 ракет, 41 з них збила ППО.