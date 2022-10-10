Зеленский просит созвать срочное заседание G7 из-за терактов России

Президент Владимир Зеленский сообщил, что попросил канцлера Германии, которая председательствует сейчас в Большой Семерке, срочно созвать заседание группы из-за массовых ракетных ударов России по Украине 10 октября.

Источник: Зеленский в Twitter

Прямая речь президента: "Договорились с Олафом Шольцем, канцлером Германии, которая председательствует в G7, о созыве срочного заседания группы. Запланировано мое выступление, в котором расскажу о терактах РФ".

Домовилися з @OlafScholz, канцлером 🇩🇪, яка головує у #G7, про скликання термінового засідання групи. Заплановано мій виступ, у якому розповім про теракти РФ. Також обговорили посилення тиску на Росію та допомогу у відновленні пошкодженої інфраструктури. October 10, 2022

Детали: Зеленский добавил, что также обсудил с Шольцем усиление давления на Россию и помощь в восстановлении поврежденной инфраструктуры.

Предыстория:

Утром 10 октября в центре столицы прогремели несколько взрывов, есть погибшие и раненые. Движение метро по красной ветке приостановили.

Взрывы также раздаются в других городах Украины: в Днепре, Хмельницком, Житомире, Львове.

По всей территории Украины с самого утра 10 октября продолжается воздушная тревога. Россияне уже нанесли удары по ряду городов в ряде областей.

Главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный сообщил, что 10 октября за несколько часов российский агрессор выпустил по Украине 75 ракет, 41 из них сбита ПВО.