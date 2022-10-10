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Зеленский просит созвать срочное заседание G7 из-за терактов России

Ирина БалачукПонедельник, 10 октября 2022, 12:02
Зеленский просит созвать срочное заседание G7 из-за терактов России
Владимир Зеленский. Фото ОП

Президент Владимир Зеленский сообщил, что попросил канцлера Германии, которая председательствует сейчас в Большой Семерке, срочно созвать заседание группы из-за массовых ракетных ударов России по Украине 10 октября.

Источник: Зеленский в Twitter

Прямая речь президента: "Договорились с Олафом Шольцем, канцлером Германии, которая председательствует в G7, о созыве срочного заседания группы. Запланировано мое выступление, в котором расскажу о терактах РФ".

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Детали: Зеленский добавил, что также обсудил с Шольцем усиление давления на Россию и помощь в восстановлении поврежденной инфраструктуры.

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Темы: ЗеленскийG7Росcиятеракт
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