Зеленский просит созвать срочное заседание G7 из-за терактов России

Президент Владимир Зеленский сообщил, что попросил канцлера Германии, которая председательствует сейчас в Большой Семерке, срочно созвать заседание группы из-за массовых ракетных ударов России по Украине 10 октября.

Источник: Зеленский в Twitter

Прямая речь президента: "Договорились с Олафом Шольцем, канцлером Германии, которая председательствует в G7, о созыве срочного заседания группы. Запланировано мое выступление, в котором расскажу о терактах РФ".

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Домовилися з @OlafScholz, канцлером 🇩🇪, яка головує у #G7, про скликання термінового засідання групи. Заплановано мій виступ, у якому розповім про теракти РФ. Також обговорили посилення тиску на Росію та допомогу у відновленні пошкодженої інфраструктури. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 10, 2022

Детали: Зеленский добавил, что также обсудил с Шольцем усиление давления на Россию и помощь в восстановлении поврежденной инфраструктуры.

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