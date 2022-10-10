Залужний показав схему ранкових ударів ворога по Україні
Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний опублікував схему російських ударів по території України у понеділок зранку.
Джерело: Залужний у Facebook
Дослівно: "Ми змушені відбивати ці атаки, застосовуючи озброєння радянських часів, яке до того ж маємо в недостатній кількості".
Деталі: Залужний опублікував схему завдання Росією ракетно-авіаційних та ракетних ударів по території України станом на 10:20-11:00.
Він зазначив, що противник застосував крилаті ракети повітряного, морського та наземного базування, балістичні ракети, зенітні керовані ракети, розвідувальні та ударні БПЛА типу "Shahed-136".
Сили і засоби протиповітряної оборони Повітряних Сил, Сухопутних військ ЗС України та українські зенітні розрахунки знищили більшість ракет і боєприпасів, підкреслив він.
Передісторія:
- Вранці 10 жовтня у центрі столиці пролунали кілька вибухів. В результаті російської атаки 6 людей загинули та 50 постраждали.
- Вибухи також лунали в інших містах України: у Дніпрі, Хмельницькому, Житомирі, Львові.
- За ранок 10 жовтня російські війська застосували проти мирних міст України 84 крилатих ракети і 24 безпілотних літальних апарати.