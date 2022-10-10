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Залужний показав схему ранкових ударів ворога по Україні

Катерина ТищенкоПонеділок, 10 жовтня 2022, 20:57
Валерій залужний, фото з його facebook-сторінки

Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний опублікував схему російських ударів по території України у понеділок зранку.

Джерело: Залужний у Facebook

 
Схема ударів по Україні 10 жовтня з Facebook Валерія Залужного

Дослівно: "Ми змушені відбивати ці атаки, застосовуючи озброєння радянських часів, яке до того ж маємо в недостатній кількості".

Деталі: Залужний опублікував схему завдання Росією ракетно-авіаційних та ракетних ударів по території України станом на 10:20-11:00.

Він зазначив, що противник застосував крилаті ракети повітряного, морського та наземного базування, балістичні ракети, зенітні керовані ракети, розвідувальні та ударні БПЛА типу "Shahed-136".

Сили і засоби протиповітряної оборони Повітряних Сил, Сухопутних військ ЗС України та українські зенітні розрахунки знищили більшість ракет і боєприпасів, підкреслив він.

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Теми: РосіявійнаЗалужний
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