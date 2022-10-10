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Залужный показал схему утренних ударов врага по Украине

Катерина ТищенкоПонедельник, 10 октября 2022, 20:57
Валерий залужный, фото с его facebook-страницы

Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный опубликовал схему российских ударов по территории Украины в понедельник утром.

Источник: Залужный в Facebook

 
Схема ударов по Украине 10 октября из Facebook Валерия Залужного

Дословно: "Мы вынуждены отражать эти атаки, применяя вооружение советских времен, которое к тому же имеем в недостаточном количестве".

Детали: Залужный опубликовал схему нанесения Россией ракетно-авиационных и ракетных ударов по территории Украины по состоянию на 10:20-11:00.

Он отметил, что противник применил крылатые ракеты воздушного, морского и наземного базирования, баллистические ракеты, зенитные управляемые ракеты, разведывательные и ударные БПЛА типа "Shahed-136".

Силы и средства противовоздушной обороны Воздушных Сил, Сухопутных войск ВС Украины и украинские зенитные расчеты уничтожили большинство ракет и боеприпасов, подчеркнул он.

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