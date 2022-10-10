Залужный показал схему утренних ударов врага по Украине
Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный опубликовал схему российских ударов по территории Украины в понедельник утром.
Источник: Залужный в Facebook
Дословно: "Мы вынуждены отражать эти атаки, применяя вооружение советских времен, которое к тому же имеем в недостаточном количестве".
Детали: Залужный опубликовал схему нанесения Россией ракетно-авиационных и ракетных ударов по территории Украины по состоянию на 10:20-11:00.
Он отметил, что противник применил крылатые ракеты воздушного, морского и наземного базирования, баллистические ракеты, зенитные управляемые ракеты, разведывательные и ударные БПЛА типа "Shahed-136".
Силы и средства противовоздушной обороны Воздушных Сил, Сухопутных войск ВС Украины и украинские зенитные расчеты уничтожили большинство ракет и боеприпасов, подчеркнул он.
Предыстория:
- Утром 10 октября в центре столицы прогремели несколько взрывов. В результате российской атаки 6 людей погибли и 50 пострадали.
- Взрывы также раздавались в других городах Украины: в Днепре, Хмельницком, Житомире, Львове.
- За утро 10 октября российские войска применили против мирных городов Украины 84 крылатых ракеты и 24 беспилотных летательных аппарата.