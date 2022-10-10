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Лукашенко вирішив, що органи держбезпеки мають підпорядковуватися лише йому

Олена РощінаПонеділок, 10 жовтня 2022, 23:47
Олександр Лукашенко, фото "Белта"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підпорядкував органи державної безпеки країни виключно собі.

Джерело: сайт президента Білорусі

Деталі: Як повідомляється, Лукашенко 10 жовтня підписав укази, що стосуються вдосконалення діяльності системи органів державної безпеки.

Відповідно до указу №356 вносяться зміни до низки колишніх указів глави білоруської держави в розвиток положень оновленого закону "Про органи державної безпеки Республіки Білорусь" від 6 жовтня 2022 року.

"Передбачено підпорядкування органів державної безпеки винятково президенту Білорусі, вдосконалюється їхня система", – йдеться у пресрелізі. 

А указ №355 передбачає реорганізацію державної установи освіти "Інститут національної безпеки Республіки Білорусь" в Академію національної безпеки. Документом також затверджується статут цієї установи освіти.

Раді міністрів і Комітету держбезпеки доручено до 1 січня 2023 року вжити заходи щодо реалізації названих указів.

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Чому це важливо: Це відбувається на тлі ескалації збройної агресії Росії проти України і натяків на те, що Білорусь може відкрито вступити у війну. 

Олександр Лукашенко 10 жовтня зустрічався зі білоруськими військовими та силовиками, яким заявив, що напередодні просив передати президенту України погрозу, що"Кримський міст здасться квіточками", якщо українці посягнуть на територію Білорусі. 

Він також заявив, що Росія і Білорусь домовилися про розгортання спільного регіонального угруповання військ і анонсував, що незабаром у його країну знову повернуться російські військові.

Міністр оборони Білорусі Віктор Хрєнін окремо застеріг,  щоб Україна не робила "неправильних кроків і не "провокувала", аби уникнути війни.

Теми: ЛукашенкоБілорусь
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