Лукашенко решил, что органы госбезопасности должны подчиняться только ему

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подчинил органы государственной безопасности страны исключительно себе.

Источник: сайт президента Беларуси

Детали: Как сообщается, Лукашенко 10 октября подписал указы, касающиеся совершенствования деятельности системы органов государственной безопасности.

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В соответствии с указом №356 вносятся изменения в ряд прежних указов главы белорусского государства в развитие положений обновленного закона "Об органах государственной безопасности Республики Беларусь" от 6 октября 2022 года.

"Предусмотрено подчинение органов государственной безопасности исключительно президенту Беларуси, совершенствуется их система", – говорится в пресс-релизе.

А указ №355 предусматривает реорганизацию государственного учреждения образования "Институт национальной безопасности Республики Беларусь" в Академию национальной безопасности. Документом также утверждается устав этого учреждения образования.

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Совету министров и Комитету госбезопасности поручено до 1 января 2023 года принять меры по реализации названных указов.

Почему это важно: Это происходит на фоне эскалации вооруженной агрессии России против Украины и намеков на то, что Беларусь может открыто вступить в войну.

Александр Лукашенко 10 октября встречался с белорусскими военными и силовиками, которым заявил, что накануне просил передать президенту Украины угрозу, что "Крымский мост покажется цветочками", если украинцы посягнут на территорию Беларуси.

Он также заявил, что Россия и Беларусь договорились о развертывании совместной региональной группировки войск и анонсировал, что вскоре в его страну снова вернутся российские военные.

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин отдельно предостерег, чтобы Украина не делала "неправильных шагов и не "провоцировала", чтобы избежать войны.