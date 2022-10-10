Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Лукашенко решил, что органы госбезопасности должны подчиняться только ему

Елена РощинаПонедельник, 10 октября 2022, 23:47
Александр Лукашенко, фото "Белта"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подчинил органы государственной безопасности страны исключительно себе.

Источник: сайт президента Беларуси

Детали: Как сообщается, Лукашенко 10 октября подписал указы, касающиеся совершенствования деятельности системы органов государственной безопасности.

В соответствии с указом №356 вносятся изменения в ряд прежних указов главы белорусского государства в развитие положений обновленного закона "Об органах государственной безопасности Республики Беларусь" от 6 октября 2022 года.

"Предусмотрено подчинение органов государственной безопасности исключительно президенту Беларуси, совершенствуется их система", – говорится в пресс-релизе. 

А указ №355 предусматривает реорганизацию государственного учреждения образования "Институт национальной безопасности Республики Беларусь" в Академию национальной безопасности. Документом также утверждается устав этого учреждения образования.

Совету министров и Комитету госбезопасности поручено до 1 января 2023 года принять меры по реализации названных указов.

ВИДЕО ДНЯ

Почему это важно: Это происходит на фоне эскалации вооруженной агрессии России против Украины и намеков на то, что Беларусь может открыто вступить в войну. 

Александр Лукашенко 10 октября встречался с белорусскими военными и силовиками, которым заявил, что накануне просил передать президенту Украины угрозу, что "Крымский мост покажется цветочками", если украинцы посягнут на территорию Беларуси. 

Он также заявил, что Россия и Беларусь договорились о развертывании совместной региональной группировки войск и анонсировал, что вскоре в его страну снова вернутся российские военные.

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин отдельно предостерег, чтобы Украина не делала "неправильных шагов и не "провоцировала", чтобы избежать войны.

Темы: ЛукашенкоБеларусь
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

По Ладыжинской ТЭС повторный удар, есть пострадавшие – ДТЭК

Зеленский собирал Ставку

обновленоВо Львове и Виннице прогремели взрывы, есть пострадавшие

Россия массово завозит в Беларусь "шахеды", а вывозит технику и боеприпасы - ГУР

11 стран Европы предупредили РФ: Бомбардировка городов - военное преступление без срока давности

фото, обновлено от 07:52Враг 12 ракетами атаковал Запорожье: погиб человек

Все новости...
Лукашенко
Лукашенко анонсировал возвращение в Беларусь российских военных
Лукашенко и Путин договорились развернуть совместное войско
Лукашенко на встрече с силовиками и военными угрожал Зеленскому
Последние новости
15:00
обновленоУкраинская ПВО сбила 20 российских ракет и 13 "Шахедов"
14:45
В Украине тестируют сточные воды на наличие COVID-19 – Минздрав
14:43
Беларусь перебрасывает войска и технику на границу с Украиной - СМИ
14:43
Соратник Кивы "охотился" за локациями украинских систем ПВО в Днепре – СБУ
14:41
инфографикаЗа время войны бизнес получил более 57 млрд доступных кредитов: на какие цели брали деньги
14:22
Днепропетровщина: оккупанты ударили по энергетической инфраструктуре, вводят экономию света
14:15
На ЗАЭС отключены все блоки, сотрудников заставляют работать на "Росатом" – разведка
14:10
В парламент Эстонии внесли проект решения о признании РФ государством-спонсором терроризма
14:03
По Ладыжинской ТЭС повторный удар, есть пострадавшие – ДТЭК
13:47
На подлете к Киеву ВСУ сбили несколько российских ракет – Кличко
Все новости...