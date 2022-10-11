РосЗМІ: Міноборони РФ слідом за ПВК "Вагнер" почало вербувати на війну в’язнів

Російське міністерство оборони з кінця вересня почало вербувати на війну в Україну в’язнів колоній, як це до цього робила ПВК "Вагнер".

Джерело: російське видання "Важные истории"

Деталі: Про те, що оборонне відомство зайнялося вербування, виданню розповіли два джерела з-поміж родичів ув'язнених в ВК-3 Рязанської області та ВК-4 Ставропольського краю.

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Обидві - так звані "червоні колонії", де тримають колишніх співробітників силових структур.

За даними джерел, Міноборони пропонує долучитися до так званого батальйону "Шторм", створеного на базі Південного військового округу. Перших завербованих могли вивезти з ВК-4 у ніч на 11 жовтня.

Повідомляється, що умови контракту пропонуються аналогічні тим, які у ПВК "Вагнер", але довіра до військових у в’язнів більша.

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ЗМІ припускають, що Міноборони вербує у "Шторм" тільки засуджених, які утримуються в колоніях для колишніх співробітників.

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