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РосСМИ: Минобороны РФ вслед за ЧВК "Вагнер" начало вербовать на войну заключенных

Станислав ПогориловВторник, 11 октября 2022, 18:46
РосСМИ: Минобороны РФ вслед за ЧВК Вагнер начало вербовать на войну заключенных
Фото: Getty Images

Российское министерство обороны с конца сентября начало вербовать на войну в Украину заключенных колоний, как это до этого делало ЧВК "Вагнера".

Источник: российское издание "Важные истории"

Детали: О том, что оборонное ведомство занялось вербовкой, изданию рассказали два источника из числа родственников заключенных в ИК-3 Рязанской области и ИК-4 Ставропольского края.

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Обе - так называемые "красные колонии", где содержат сотрудников силовых структур.

По данным источников, Минобороны предлагает присоединиться к так называемому батальону "Шторм", созданному на базе Южного военного округа. Первых завербованных могли вывезти из ИК-4 в ночь на 11 октября.

Сообщается, что условия контракта предлагаются аналогичные тем, которые у ЧВК "Вагнер", но доверие к военным у заключенных больше.

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СМИ предполагают, что Минобороны вербует в "Шторм" только осужденных, которые содержатся в колониях для бывших сотрудников.

Предистория:

  • 4 июля "Важные истории" сообщили, что в колониях Санкт-Петербурга заключенных начали вербовать в "добровольцы" для поездки на войну в Украине в составе ЧВК "Вагнера".
  • 20 июля издание сообщило, что ЧВК "Вагнера" ​​проводила набор на службу среди российских заключенных в полутора десятках колоний России.
  • 14 сентября в сети появилось видео, на котором приближенный к Владимиру Путину олигарх Евгений Пригожин, также организовавший так называемое ЧВК "Вагнер", лично призывает российских заключенных воевать в Украине.

Темы: войнаРосcияУкраина
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