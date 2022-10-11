РосСМИ: Минобороны РФ вслед за ЧВК "Вагнер" начало вербовать на войну заключенных
Российское министерство обороны с конца сентября начало вербовать на войну в Украину заключенных колоний, как это до этого делало ЧВК "Вагнера".
Источник: российское издание "Важные истории"
Детали: О том, что оборонное ведомство занялось вербовкой, изданию рассказали два источника из числа родственников заключенных в ИК-3 Рязанской области и ИК-4 Ставропольского края.
Обе - так называемые "красные колонии", где содержат сотрудников силовых структур.
По данным источников, Минобороны предлагает присоединиться к так называемому батальону "Шторм", созданному на базе Южного военного округа. Первых завербованных могли вывезти из ИК-4 в ночь на 11 октября.
Сообщается, что условия контракта предлагаются аналогичные тем, которые у ЧВК "Вагнер", но доверие к военным у заключенных больше.
СМИ предполагают, что Минобороны вербует в "Шторм" только осужденных, которые содержатся в колониях для бывших сотрудников.
Предистория:
- 4 июля "Важные истории" сообщили, что в колониях Санкт-Петербурга заключенных начали вербовать в "добровольцы" для поездки на войну в Украине в составе ЧВК "Вагнера".
- 20 июля издание сообщило, что ЧВК "Вагнера" проводила набор на службу среди российских заключенных в полутора десятках колоний России.
- 14 сентября в сети появилось видео, на котором приближенный к Владимиру Путину олигарх Евгений Пригожин, также организовавший так называемое ЧВК "Вагнер", лично призывает российских заключенных воевать в Украине.