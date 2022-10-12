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РосЗМІ: На окупованій Херсонщині підірвали колаборанта з Білозерки

Станіслав ПогоріловСереда, 12 жовтня 2022, 15:56
Фото: Wikipedia

Російські пропагандистські ЗМІ повідомили, що на так званого заступника глави адміністрації селища міського типу Білозерка окупованої Херсонщини Андрія Кошелєва було скоєно замах, але він залишився живим.

Джерело: російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости"

Деталі: Місцеві колаборанти кажуть, що був "підрив", стан Кошелєва оцінюють як стабільний, його життю наразі нічого не загрожує.

Що було раніше:

  • На початку липня повідомлялось, що через тотальний спротив окупантам на Херсонщині керівництво загарбників пересувається з охороною, у броньованих машинах та бронежилетах.
  • У липні представники окупаційної "влади" Херсонської області заявляли про запобігання замаху на гауляйтера Володимира Сальдо.
  • 11 липня повідомлялось, що в окупованому росіянами Мелітополі Запорізької області була спроба замаху на колаборанта Росії Андрія Сігуту.
  • 6 серпня російські пропагандистські ЗМІ повідомили про замах на призначеного окупантами так званого "заступника начальника ВЦА" окупованої Нової Каховки Херсонської області Віталія Гуру.

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Теми: Херсонська областьвійнаУкраїнаРосія
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