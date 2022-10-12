РосЗМІ: На окупованій Херсонщині підірвали колаборанта з Білозерки

Російські пропагандистські ЗМІ повідомили, що на так званого заступника глави адміністрації селища міського типу Білозерка окупованої Херсонщини Андрія Кошелєва було скоєно замах, але він залишився живим.

Джерело: російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости"

Деталі: Місцеві колаборанти кажуть, що був "підрив", стан Кошелєва оцінюють як стабільний, його життю наразі нічого не загрожує.

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