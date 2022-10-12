РосСМИ: На оккупированной Херсонщине подорвали коллаборанта из Белозерки

Российские пропагандистские СМИ сообщили, что на так называемого заместителя главы администрации поселка городского типа Белозерка оккупированной Херсонщины Андрея Кошелева было совершено покушение, но он остался жив.

Источник: российское пропагандистское информагентство "РИА "Новости"

Детали: Местные коллаборационисты говорят, что был "подрыв", состояние Кошелева оценивают как стабильное, его жизни пока ничего не угрожает.

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