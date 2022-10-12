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РосСМИ: На оккупированной Херсонщине подорвали коллаборанта из Белозерки

Станислав ПогориловСреда, 12 октября 2022, 15:56
Фото: Wikipedia

Российские пропагандистские СМИ сообщили, что на так называемого заместителя главы администрации поселка городского типа Белозерка оккупированной Херсонщины Андрея Кошелева было совершено покушение, но он остался жив.

Источник: российское пропагандистское информагентство "РИА "Новости"

Детали: Местные коллаборационисты говорят, что был "подрыв", состояние Кошелева оценивают как стабильное, его жизни пока ничего не угрожает.

Что предшествовало:

  • В начале июля сообщалось, что из-за тотального сопротивления оккупантам в Херсонской области руководство захватчиков передвигается с охраной, в бронированных машинах и бронежилетах.
  • В июле представители оккупационной "власти" Херсонской области заявляли о предотвращении покушения на гауляйтера Владимира Сальдо.
  • 11 июля сообщалось, что в оккупированном россиянами Мелитополе Запорожской области была попытка покушения на коллаборанта России Андрея Сигуту.
  • 6 августа российские пропагандистские СМИ сообщили о покушении на назначенного оккупантами так называемого "заместителя начальника ВГА" оккупированной Новой Каховки Херсонской области Виталия Гуру.

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Темы: Херсонская областьвойнаУкраинаРосcия
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