Наєв: Україна слідкує, що робиться в Білорусі, і до наступу готова

Командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв заявив, що Україна постійно слідкує за тим, що відбувається у Білорусі, і станом на зараз готова до можливого нового наступу з цієї території.

Джерело: Наєв в ефірі національного марафону новин

Деталі: Він пояснив, що рівень військових загроз вимірюється відповідною чисельністю, складом військ і їх бойовим потенціалом. При цьому щось міряється числами, а щось міряється мірилом ефективності.

Пряма мова Наєва: "Накопичення відповідних сил і засобів Росії спільно зі збройними силами Республіки Білорусь буде створювати загрозу повторного наступу у північній оперативній зоні, зокрема, на місто Київ.

Але рівень цих військових загроз постій вимірюється нашими партнерами, зазначена інформація своєчасно нам надається, і ми як професійні військові так само реагуємо на зростання рівня цієї військової загрози – вживаємо заходів, щоб наші війська були у відповідній чисельності з необхідним озброєнням, військовою технікою і необхідним більш високим бойовим потенціалом.

Ми до наступу з боку Республіки Білорусь станом на зараз готові".

Деталі: Наєв зазначив, що військові розуміють, що ті війська, які накопичуються на території Білорусі, будуть підвищувати їхню ступінь готовності і агресивності по відношенню до України. Відповідно військове командування також буде нарощувати і українські сили та засоби.

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Він пояснив, що на початку повномасштабного вторгнення ворог швидко просунився на Київщині та Чернігівщині, бо всі загрозливі напрямки прикривалися Збройними силами України у штатах мирного часу – ЗСУ вели боротьбу з переважаючими силами ворога.

Але після мобілізації чисельність ЗСУ стала такою, що наступ був запинений. А в подальшому захисники вигнали окупантів з Київської, Чернігівської та Сумської областей.

Він вкотре наголосив, що станом на 13 жовтня ситуація на півночі України "повністю контрольована, і ЗСУ "повністю готові" до можливого нового наступу.

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