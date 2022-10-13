Наев: Украина следит, что делается в Беларуси, и к наступлению готова

Командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев заявил, что Украина постоянно следит за тем, что происходит в Беларуси, и по состоянию на сейчас готова к возможному новому наступлению с этой территории.

Источник: Наев в эфире национального марафона новостей

Детали: Он пояснил, что уровень военных угроз измеряется соответствующей численностью, составом войск и их боевым потенциалом. При этом что-то меряется цифрами, а что-то меряется мерилом эффективности.

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Прямая речь Наева: "Накопление соответствующих сил и средств России совместно с вооруженными силами Республики Беларусь будет создавать угрозу повторного наступления в северной оперативной зоне, в частности, на город Киев.

Но уровень этих военных угроз постоянно измеряется нашими партнерами, указанная информация своевременно нам предоставляется, и мы как профессиональные военные так же реагируем на рост уровня этой военной угрозы – принимаем меры, чтобы наши войска были в соответствующей численности с необходимым вооружением, военной техникой и необходимым более высоким боевым потенциалом.

Мы к наступлению со стороны Республики Беларусь по состоянию на сейчас готовы".

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Детали: Наев отметил, что военные понимают, что те войска, которые накапливаются на территории Беларуси, будут повышать их степень готовности и агрессивности по отношению к Украине. Соответственно военное командование также будет наращивать украинские силы и средства.

Он пояснил, что в начале полномасштабного вторжения враг быстро продвинулся в Киевской и Черниговской областях, потому что все угрожающие направления прикрывались Вооруженными силами Украины в штатах мирного времени – ВСУ вели борьбу с превосходящими силами врага.

Но после мобилизации численность ВСУ стала такой, что наступление было приостановлено. А в дальнейшем защитники выгнали оккупантов из Киевской, Черниговской и Сумской областей.

Он в очередной раз подчеркнул, что по состоянию на 13 октября ситуация на севере Украины "полностью контролируемая", и ВСУ "полностью готовы" к возможному новому наступлению.

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