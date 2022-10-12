Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти показали, як ремонтують Кримський міст

Альона Мазуренко Середа, 12 жовтня 2022, 16:12

Віцепрем'єр Росії Марат Хуснуллін опублікував фото як окупанти починають відновлювати пошкодження на Кримському мосту.

ДжерелоРИА Новости

Деталі: Пропагандисти намагаються відновити пошкоджену частину незаконно побудованого Кримського моста.

 

Раніше окупанти заявляли, що їм потрібно десь 1,5 місяця на відновлення.

Передісторія: 

Теми: РосіяКерченський міствибухвійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

ISW: Росіяни перекинули в Україну військових від Корпусу вартових ісламської революції

Генасамблея ООН засудила "референдуми" РФ на окупованій частині України, Зеленський відреагував

Компанія зі США постачала обладнання виробнику російських ППО – Reuters

ЄС вважає, що санкції вичерпують військовий бюджет РФ, але їй допомагають Туреччина й Китай – ЗМІ

фото, відеоЗнайдено 25 жертву розстрілу автоколони на Харківщині: літня жінка проповзла 200 м

У Пентагоні натякнули, які рішення щодо ППО обговорювалися на шостому "Рамштайні"

Усі новини...
Росія
РосЗМІ: На окупованій Херсонщині підірвали колаборанта з Білозерки
"Хайлі лайклі все ясно": Путін каже, що за вибухами на "Північних потоках" стоять США, Україна і Польща
РФ викрала понад 500 жителів Запорізької області, виїзд з окупації майже перекритий – ОВА
Останні новини
07:05
Комітет захисту журналістів вимагає розслідувати залякування команди Михайла Ткача
06:45
ОК "Південь": ЗСУ за добу знищили п'ять ворожих складів з боєприпасами
06:11
Росіяни вдарили по Київщині дронами-камікадзе
05:45
Британія передасть Україні ракети для NASAMS
04:49
ISW: Росіяни перекинули в Україну військових від Корпусу вартових ісламської революції
04:05
Миколаїв: Росіяни вдарили в багатоповерхівку, вона зруйнована
03:40
По газовому родовищу в Іракському Курдистані випустили вісім "Катюш"
02:51
фотоMaxar показав нові фото пошкодженого Кримського мосту
02:15
У США представили стратегію нацбезпеки: Китай залишається найсерйознішим викликом
01:30
Зеленський: Через терор РФ економіка впала понад як на третину
Усі новини...