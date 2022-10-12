Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Окупанти показали, як ремонтують Кримський міст

Альона Мазуренко Середа, 12 жовтня 2022, 16:12
Окупанти показали, як ремонтують Кримський міст

Віцепрем'єр Росії Марат Хуснуллін опублікував фото як окупанти починають відновлювати пошкодження на Кримському мосту.

ДжерелоРИА Новости

Деталі: Пропагандисти намагаються відновити пошкоджену частину незаконно побудованого Кримського моста.

Реклама:
 

Раніше окупанти заявляли, що їм потрібно десь 1,5 місяця на відновлення.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
Теми: РосіяКерченський міствибухвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Усі новини...
Росія
Прийшли, погрожували розстріляти: ЗМІ дізнались, що було після похорону Пригожина
До Реєстру збитків України від війни приєдналася Швейцарія
Естонія експортує до Росії найбільшу кількість товарів поза ЄС
Останні новини
19:01
Безпекові експерти написали лист в Конгрес США: закликають схвалити допомогу Україні
18:53
Укрзалізниця запустить "Різдвяний експрес" у Києві та Львові на свята
18:40
відеоУ Херсоні через ворожий артилерійський удар загинув охоронець
18:19
На що найбільше витрачають українці: дані мережі терміналів Приватбанку
18:13
фотоОрбан подарував Ердогану коня, а у відповідь отримав "залізного коня"
18:11
ОновленоУ Криворізькому районі ППО знищила авіаційну ракету
18:03
Єврокомісія виділяє додаткові 65 млн євро на підтримку українських біженців
17:54
Швеція і Данія анонсували нову військову допомогу для України: БМП на 240 млн євро
17:52
У Києві на хабарі викрили працівників автошкіл, які допомагали скласти іспит майбутнім водіям
17:49
Виділення коштів для України: в ЄС задумалися про позбавлення Угорщини права голосу
Усі новини...
Реклама: