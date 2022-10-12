Окупанти показали, як ремонтують Кримський міст
Середа, 12 жовтня 2022, 16:12
Віцепрем'єр Росії Марат Хуснуллін опублікував фото як окупанти починають відновлювати пошкодження на Кримському мосту.
Джерело: РИА Новости
Деталі: Пропагандисти намагаються відновити пошкоджену частину незаконно побудованого Кримського моста.
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Раніше окупанти заявляли, що їм потрібно десь 1,5 місяця на відновлення.
Передісторія:
- Вранці 8 жовтня стало відомо, що на залізничній гілці кримського мосту потужна пожежа. Окупаційна влада Криму заявила, що на Кримському мосту нібито вибухнув вантажний автомобіль. Тим часом так званий глава "парламенту Криму" заявив, що дорожнє полотно на Кримському мосту пошкодили "українські вандали".
- Згодом російські ЗМІ опублікували відео з моментом вибуху на Кримському мосту.
- Пізніше окупанти заявили про відновлення руху через Кримський міст для легкових авто та автобусів.
- Джерела УП повідомляли, що за підривом Кримського мосту 8 жовтня стоїть Служба безпеки України.
- ФСБ Росії відзвітувала про розслідування вибуху на Кримському мосту, за їхніми даними всього затримано 8 людей, а організатором, вважають росіяни, було Головне управління розвідки та його керівник Кирило Буданов.
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