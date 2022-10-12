Окупанти показали, як ремонтують Кримський міст

Віцепрем'єр Росії Марат Хуснуллін опублікував фото як окупанти починають відновлювати пошкодження на Кримському мосту.

Джерело: РИА Новости

Деталі: Пропагандисти намагаються відновити пошкоджену частину незаконно побудованого Кримського моста.

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Раніше окупанти заявляли, що їм потрібно десь 1,5 місяця на відновлення.

Передісторія: