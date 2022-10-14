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В Уфі мобілізували пілота просто з літака, пасажирів вигнали – ЗМІ

"Українська правда"П'ятниця, 14 жовтня 2022, 18:32
Скрін з відео Telegram-канал Mash

У російській Уфі прямо з літака забрали до військкомату другого пілота, який підлягає мобілізації, через що рейс до Туреччини затримався на 9 годин.

Джерело: Радіо Свобода з посиланням на місцеве видання

Деталі: За словами пасажира, рейс авіакомпанії Azur Air в Анталью мав вилетіти о 5:20, проте по гучному зв'язку було дано оголошення: "У зв'язку з мобілізацією і подальшою забороною перетину кордону для другого пілота зліт скасовується. Просимо вас покинути літак". У підсумку літак вилетів близько 14:00.

Радіо Свобода повідомляє, що аеропорт не став коментувати ситуацію.

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Теми: Росіямобілізаціяаеродромаеропорт
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