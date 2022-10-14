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В Уфе мобилизовали пилота прямо из самолёта, пассажиров выгнали – СМИ

"Украинская правда"Пятница, 14 октября 2022, 18:32
Скрин из видео Telegram-канал Mash

В российской Уфе прямо из-за штурвала самолета забрали в военкомат второго пилота, который подлежит мобилизации, из-за чего рейс в Турцию задержался на 9 часов.

Источник: Радио Свобода со ссылкой на местное издание

Детали: По словам пассажира, рейс авиакомпании Azur Air в Анталью должен был вылететь в 5:20, однако по громкой связи было дано объявление: "В связи с мобилизацией и последующим запретом пересечения границы для второго пилота взлет отменяется. Просим вас покинуть самолет". В итоге самолет вылетел около 14:00.

Радио Свобода сообщает, что аэропорт не стал комментировать ситуацию. 

Напомним:

  • Президент России Владимир Путин 21 сентября в обращении к россиянам заявил о "частичной" мобилизации. Позже выяснилось, что в указе о мобилизации есть тайный пункт, который позволяет Минобороны страны призвать на войну более миллиона человек, преимущественно из сел.
  • 28 сентября стало известно, что первые мобилизованные уже попали на фронт войны в Украине.
  • 14 октября Владимир Путин заявил, что 16 тысяч мобилизованных оккупантов уже находятся на территории Украины и "выполняют боевые задачи".

Темы: Росcиямобилизацияаэродромаэропорт
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