В Уфе мобилизовали пилота прямо из самолёта, пассажиров выгнали – СМИ

В российской Уфе прямо из-за штурвала самолета забрали в военкомат второго пилота, который подлежит мобилизации, из-за чего рейс в Турцию задержался на 9 часов.

Источник: Радио Свобода со ссылкой на местное издание

Детали: По словам пассажира, рейс авиакомпании Azur Air в Анталью должен был вылететь в 5:20, однако по громкой связи было дано объявление: "В связи с мобилизацией и последующим запретом пересечения границы для второго пилота взлет отменяется. Просим вас покинуть самолет". В итоге самолет вылетел около 14:00.

Радио Свобода сообщает, что аэропорт не стал комментировать ситуацию.

Напомним: