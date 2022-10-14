Путін заявив, що 16 тисяч мобілізованих росіян уже воюють в Україні
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що 16 тисяч мобілізованих окупантів уже перебувають на території України і "виконують бойові завдання".
Джерело: Путін на пресконференції в Астані (Казахстан) 14 жовтня
Пряма мова: "Мобілізовано 222 тисяч із запланованих 300 тис., 33 тис. мобілізованих перебувають у підрозділах і 16 тис. уже виконують бойові завдання".
Деталі: За його словами, немає нічого дивного, що в Росії уже прийшли похоронки сім'ям перших мобілізованих, через 3 тижні після оголошення Путіним мобілізації.
Він заявив, що первинна підготовка мобілізованих окупантів триває 5-10 днів, далі у військових частинах - 5-15 днів, а далі - війська, які воюють в Україні, тому в інформації про смерть мобілізованих росіян в Україні немає нічого дивного.
Диктатор пояснив необхідність мобілізації тим, що лінія зіткнення становить 1,1 тисячі кілометрів і "охороняти її тільки контрактниками неможливо".
Російський диктатор сказав, що не шкодує через напад на Україну. Путін також заявив, що нібито РФ не загрожує українській державності.
Передісторія:
- 21 вересня президент Росії Володимир Путін заявив про часткову мобілізацію росіян. Жителі Росії стали масово втікати з країни. Повідомлялося, що менш ніж за два тижні після оголошення "часткової" мобілізації Росію покинули близько 700 тисяч людей.
- У розвідці Британії припустили, що Росію чекають організаційні труднощі із забезпеченням всього, необхідного для підготовки мобілізованих, ці люди можуть опинитися на передовій після мінімальної підготовки.
- Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у відповідь на оголошення часткової мобілізації в РФ заявив, що ЗСУ знищать всіх ворогів, скільки б їх не було.
- 28 вересня стало відомо, що перші мобілізовані вже потрапили на фронт війни в Україні.