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Путін заявив, що 16 тисяч мобілізованих росіян уже воюють в Україні

Альона Мазуренко П'ятниця, 14 жовтня 2022, 16:19
Путін заявив, що 16 тисяч мобілізованих росіян уже воюють в Україні

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що 16 тисяч мобілізованих окупантів уже перебувають на території України і "виконують бойові завдання".

Джерело: Путін на пресконференції в Астані (Казахстан) 14 жовтня

Пряма мова: "Мобілізовано 222 тисяч із запланованих 300 тис., 33 тис. мобілізованих перебувають у підрозділах і 16 тис. уже виконують бойові завдання".

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Деталі: За його словами, немає нічого дивного, що в Росії уже прийшли похоронки сім'ям перших мобілізованих, через 3 тижні після оголошення Путіним мобілізації. 

Він заявив, що первинна підготовка мобілізованих окупантів триває 5-10 днів, далі у військових частинах - 5-15 днів, а далі - війська, які воюють в Україні, тому в інформації про смерть мобілізованих росіян в Україні немає нічого дивного. 

Диктатор пояснив необхідність мобілізації тим, що лінія зіткнення становить 1,1 тисячі кілометрів і "охороняти її тільки контрактниками неможливо".

ВІДЕО ДНЯ

Російський диктатор сказав, що не шкодує через напад на Україну. Путін також заявив, що нібито РФ не загрожує українській державності. 

Передісторія:

Теми: ПутінРосіямобілізаціявійна
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