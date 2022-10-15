Пентагон думає, як зберегти функціонування системи зв'язку Starlink в Україні

Пентагон заявив, що шукає можливості, аби в Україні функціонувала система зв'язку Starlink, запущена компанією Ілона Маска SpaceX.

Джерело: сайт Пентагону, який цитує заступницю прес-секретаря відомства Сабріну Сінгх

Пряма мова: "Ми, безумовно, усвідомлюємо переваги будь-якої можливості супутникового зв'язку, яку українці можуть використовувати не тільки на полі бою, а й усередині самої країни.

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Ми розуміємо крихкість цих комунікацій, і важливо, щоб не тільки командування і контроль залишалися недоторканими на полі бою, а й зв'язок по всій країні.

Ми оцінюємо наші можливості та намагаємося зробити все можливе, щоб допомогти зберегти цей супутниковий зв'язок для українських сил".

"Я не збираюся розкривати прямо зараз, що це таке або з ким ми розмовляємо. Але ми знаємо, що є й інші компанії, не тільки SpaceX, з якими ми, безумовно, можемо співпрацювати, коли справа доходить до надання Україні того, що їй необхідне на полі бою".

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Деталі: Сінгх відзначила, що українська сторона протягом 7-8 місяців за допомогою Starlink успішно координувала і планувала операції на полі бою.

Пентагон наголошує, що ця система стала важливою для продовження як цивільного, так і військового зв'язку в країні, де ведуться бойові дії.

Що передувало: Компанія Ілона Маска SpaceX повідомила Пентагону, що відмовляється фінансувати служби супутникового зв'язку Starlink в Україні.

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