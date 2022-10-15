Пентагон думает, как сохранить функционирование системы связи Starlink в Украине
Пентагон заявил, что ищет возможности, чтобы в Украине функционировала система связи Starlink, запущенная компанией Илона Маска SpaceX.
Источник: сайт Пентагона, который цитирует заместителя пресс-секретаря ведомства Сабрину Сингх
Прямая речь: "Мы, безусловно, осознаем преимущества любой возможности спутниковой связи, которую украинцы могут использовать не только на поле боя, но и внутри самой страны.
Мы понимаем хрупкость этих коммуникаций, и важно, чтобы не только командование и контроль оставались нетронутыми на поле боя, но и связь по всей стране.
Мы оцениваем наши возможности и стараемся сделать все возможное, чтобы помочь сохранить эту спутниковую связь для украинских сил".
"Я не собираюсь раскрывать прямо сейчас, что это такое или с кем мы разговариваем. Но мы знаем, что есть и другие компании, не только SpaceX, с которыми мы, безусловно, можем сотрудничать, когда дело доходит до предоставления Украине того, что ей необходимо на поле боя".
Детали: Сингх отметила, что украинская сторона в течение 7-8 месяцев с помощью Starlink успешно координировала и планировала операции на поле боя.
Пентагон отмечает, что эта система стала важной для продолжения как гражданской, так и военной связи в стране, где ведутся боевые действия.
Что предшествовало: Компания Илона Маска SpaceX сообщила Пентагону, что отказывается финансировать службы спутниковой связи Starlink в Украине.
Предыстория:
- После полномасштабного вторжения России в Украину украинский министр цифровой трансформации Михаил Федоров попросил Илона Маска предоставить Украине "Starlink" – Маск откликнулся и уже 28 февраля Украина получила первые станции спутникового интернета, поставки которых продолжились в марте.
- Благодаря оборудованию Starlink в Киевской области после выхода российской армии оттуда удалось восстановить связь для жителей Ирпеня и Романовки.
- 20 апреля Федоров сообщил, что регулятор позволил использовать терминалы Starlink всем категориям пользователей, а не только критической инфраструктуре.
- В начале мая SpaceX разрешила переносить комплекты абонентского оборудования спутникового интернет Starlink с одного места в другое.
- Отключение мобильной связи и интернета – это один из методов России при попытке оккупации, чтобы создать информационный вакуум на определенной территории и ввести людей в заблуждение с помощью российской пропаганды.