Пентагон думает, как сохранить функционирование системы связи Starlink в Украине

Пентагон заявил, что ищет возможности, чтобы в Украине функционировала система связи Starlink, запущенная компанией Илона Маска SpaceX.

Источник: сайт Пентагона, который цитирует заместителя пресс-секретаря ведомства Сабрину Сингх

Прямая речь: "Мы, безусловно, осознаем преимущества любой возможности спутниковой связи, которую украинцы могут использовать не только на поле боя, но и внутри самой страны.

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Мы понимаем хрупкость этих коммуникаций, и важно, чтобы не только командование и контроль оставались нетронутыми на поле боя, но и связь по всей стране.

Мы оцениваем наши возможности и стараемся сделать все возможное, чтобы помочь сохранить эту спутниковую связь для украинских сил".

"Я не собираюсь раскрывать прямо сейчас, что это такое или с кем мы разговариваем. Но мы знаем, что есть и другие компании, не только SpaceX, с которыми мы, безусловно, можем сотрудничать, когда дело доходит до предоставления Украине того, что ей необходимо на поле боя".

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Детали: Сингх отметила, что украинская сторона в течение 7-8 месяцев с помощью Starlink успешно координировала и планировала операции на поле боя.

Пентагон отмечает, что эта система стала важной для продолжения как гражданской, так и военной связи в стране, где ведутся боевые действия.

Что предшествовало: Компания Илона Маска SpaceX сообщила Пентагону, что отказывается финансировать службы спутниковой связи Starlink в Украине.

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