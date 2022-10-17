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В Одеській області росіяни влучили ракетою в об'єкт інфраструктури

Олена РощінаПонеділок, 17 жовтня 2022, 10:14

В Одеській області у понеділок вранці росіянами завдано ракетного удару з моря, постраждав об’єкт інфраструктури.

Джерело: оперативне командування "Південь"

Дослівно: "Продовжуючи тероризувати південні регіони, ворог наніс ракетний удар по Одещині. З напрямку Чорного моря, з літака Су-35, випущено ракету Х-59, якою уражено один з об’єктів інфраструктури області".

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Деталі: Минулося без людських втрат.

Повітряна тривога в Одеській області з початку доби оголошувалася вже чотири рази: з 03:10 до 06:53, з 08:07 до 08:34, з 09:21 до 09:32 та з 09:37 до 09:55. 

Цьому передувало: Вранці 17 жовтня російські загарбники атакували Київ іранськими дронами-камікадзе: було 4 влучання, але ще більше вибухів. Зокрема, влучили по житловому будинку в Шевченківському районі столиці.

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Над Дніпропетровською областю українські військові знищили три російські крилаті ракети, але одна все ж влучила в об’єкт енергетичної інфраструктури, почалася пожежа. У Дніпрі та області почались екстрені відключення електроенергії.

Крім того, після 5 ранку на Сумщині росіяни здійснили ракетний удар по об'єктах критичної інфраструктури в Роменському районі, є постраждалі.

Із 10 жовтня Росія масовано атакує енергетичну систему України, зокрема об'єкти генерації та розподілення електроенергії у різних регіонах.

Теми: Одеська областьвійна
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