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В Одесской области россияне попали ракетой в объект инфраструктуры

Елена РощинаПонедельник, 17 октября 2022, 10:14

В Одесской области в понедельник утром россиянами нанесен ракетный удар с моря, пострадал объект инфраструктуры.

Источник: оперативное командование "Юг"

Дословно: "Продолжая терроризировать южные регионы, враг нанес ракетный удар по Одесщине. С направления Черного моря, из самолета Су-35, выпущена ракета Х-59, которой поражен один из объектов инфраструктуры области".

Детали: Обошлось без человеческих потерь.

Воздушная тревога в Одесской области с начала суток объявлялась уже четыре раза: с 03:10 до 06:53, с 08:07 до 08:34, с 09:21 до 09:32 и с 09:37 до 09:55.

Этому предшествовало: Утром 17 октября из-за российские захватчики атаковали Киев иранскими дронами-камикадзе: было 4 попадания, но еще больше взрывов. В частности, попали по жилому дому в Шевченковском районе столицы.

Над Днепропетровской областью украинские военные уничтожили три российских крылатых ракеты, но одна все же попала в объект энергетической инфраструктуры, начался пожар. В Днепре и области начались экстренные отключения электроэнергии.

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Кроме того, после 5 утра в Сумской области россияне нанесли ракетный удар по объектам критической инфраструктуры в Роменском районе, есть пострадавшие.

С 10 октября Россия массированно атакует энергетическую систему Украины, в частности, объекты генерации и распределения электроэнергии в разных регионах.

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Темы: Одесская областьвойна
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