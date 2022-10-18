У звільненому Лимані поліція ексгумувала тіла 5 вбитих дітей

У деокупованому Лимані Донецької області поліція ексгумувала тіла 5 вбитих дітей: трьох дівчат і двох хлопців.

Джерело: Національна поліція України

Дослівно: "Чотирьох дітей слідчі виявили у масовому захороненні на кладовищі. Ще одного хлопчика мама поховала у власному дворі. Попередньо встановлено, що всі загинули від осколкових поранень внаслідок російських обстрілів.

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Поліцейські дістали зі стихійних могил дівчаток, 2021, 2019 та 2008 років народження, та хлопчиків, народжених в 2011 та 2012 роках. Двоє найменших дівчат є сестричками. Після судово-медичної експертизи дітей перепоховають".

Деталі: Два тижні тривають слідчі дії в Лимані – на місці найбільшого масового поховання в деокупованій частині Донеччини.

Також правоохоронці вилучають тіла з одиночних захоронень у дворах і на городах. Слідчо-оперативні групи працюють безперервно, розшукують і опитують рідних, встановлюють історію всіх загиблих.

ВІДЕО ДНЯ

Станом на ранок 18 жовтня загалом у Краматорському районі ексгумовано 35 військовослужбовців ЗСУ та 131 цивільного мешканця.

Серед цивільних – 67 чоловіків, 56 жінок, 5 дітей, стать 6 осіб не встановлено. Тривають заходи щодо ідентифікації померлих і встановлення причин їхньої смерті.

На визволених територіях виявлено 45 поховань, із них 33 – в Святогірську та 12 – в Лимані.

Однак ці дані не є остаточними, оскільки щодня поліція отримує від мешканців інформацію про нові могили. Тільки за останні дні стало відомо про ще 17 таких захоронень.

Передісторія: