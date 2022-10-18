Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В освобожденном Лимане полиция эксгумировала тела 5 убитых детей

Елена РощинаВторник, 18 октября 2022, 13:16
Эксгумация в Лимане, фото полиции

В деоккупированном Лимане Донецкой области полиция эксгумировала тела 5 убитых детей: троих девочек и двух мальчиков.

Источник: Национальная полиция Украины

Дословно: "Четырех детей следователи обнаружили в массовом захоронении на кладбище. Еще одного мальчика мама похоронила в своем дворе. Предварительно установлено, что все погибли от осколочных ранений в результате российских обстрелов.

Полицейские достали из стихийных могил девочек, 2021, 2019 и 2008 годов рождения, и мальчиков, рожденных в 2011 и 2012 годах. Две маленькие девочки являются сестричками. После судебно-медицинской экспертизы детей перезахоронят".

Детали: Две недели продолжаются следственные действия в Лимане – на месте крупнейшего массового захоронения в деоккупированной части Донецкой области.

 

Также правоохранители изымают тела из одиночных захоронений во дворах и огородах. Следственно-оперативные группы работают непрерывно, разыскивают и опрашивают родных, устанавливают историю всех погибших.

По состоянию на утро 18 октября в Краматорском районе эксгумировали 35 военнослужащих ВСУ и 131 гражданского жителя.

ВИДЕО ДНЯ

Среди гражданских – 67 мужчин, 56 женщин, 5 детей, пол 6 человек не установлены. Продолжаются мероприятия по идентификации умерших и установлению причин их смерти.

 

На освобожденных территориях обнаружено 45 захоронений, из них 33 – в Святогорске и 12 – в Лимане.

Однако эти данные не окончательны, поскольку ежедневно полиция получает от жителей информацию о новых могилах. Только за последние дни стало известно еще о 17 таких захоронениях.

Предыстория:

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Темы: ЛиманДонецкая областьвойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

СБУ: Мэр Белгород-Днестровского напал на правоохранителей во время обысков

Обращение Кремля за помощью к Ирану является признанием его банкротства – Зеленский

Оккупанты все больше боятся за Херсон: Суровикин допускает "непростые решения"

Генсек НАТО анонсировал предоставление Украине "в ближайшие дни" систем ПВО против дронов

Микитася поймали на попытке дать взятку Филатову

Иран пообещал России дополнительные дроны и ракеты "земля-земля" - СМИ

Все новости...
Лиман
В Лимане уже эксгумировали тела 187 погибших
В Лимане нашли новые тела убитых во время оккупации
Полиция эксгумировала первые 20 тел погибших от рук оккупантов в Лимане
Последние новости
04:29
Оккупанты попали в объект энергетической инфраструктуры в Криворожском районе - Вилкул
03:30
Авиация ВСУ нанесла 15 ударов по опорным пунктам и позициям врага – ОК "Юг"
02:32
Партия экс-премьера Болгарии, победившая на выборах, не смогла сформировать новое правительство
01:55
ЗАЭС восстановила внешнее аварийное питание – МАГАТЭ
01:28
Берлускони рассказал коллегам, как "помирился" с Путиным водкой, но публично все опроверг
00:58
Вражеские "приходы" по Сумщине: двое погибших и раненый
00:30
Гауляйтер Стремоусов заявил о подготовке наступления ВСУ на Херсон
00:00
СБУ: Мэр Белгород-Днестровского напал на правоохранителей во время обысков
23:29
Зеленский: Немецкая ПВО IRIS-T очень хорошо себя показала
22:55
СМИ сообщают о срыве переговоров между Минобороны Украины и Израиля
Все новости...