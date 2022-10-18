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В освобожденном Лимане полиция эксгумировала тела 5 убитых детей

Елена РощинаВторник, 18 октября 2022, 13:16
В освобожденном Лимане полиция эксгумировала тела 5 убитых детей
Эксгумация в Лимане, фото полиции

В деоккупированном Лимане Донецкой области полиция эксгумировала тела 5 убитых детей: троих девочек и двух мальчиков.

Источник: Национальная полиция Украины

Дословно: "Четырех детей следователи обнаружили в массовом захоронении на кладбище. Еще одного мальчика мама похоронила в своем дворе. Предварительно установлено, что все погибли от осколочных ранений в результате российских обстрелов.

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Полицейские достали из стихийных могил девочек, 2021, 2019 и 2008 годов рождения, и мальчиков, рожденных в 2011 и 2012 годах. Две маленькие девочки являются сестричками. После судебно-медицинской экспертизы детей перезахоронят".

Детали: Две недели продолжаются следственные действия в Лимане – на месте крупнейшего массового захоронения в деоккупированной части Донецкой области.

 

Также правоохранители изымают тела из одиночных захоронений во дворах и огородах. Следственно-оперативные группы работают непрерывно, разыскивают и опрашивают родных, устанавливают историю всех погибших.

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По состоянию на утро 18 октября в Краматорском районе эксгумировали 35 военнослужащих ВСУ и 131 гражданского жителя.

Среди гражданских – 67 мужчин, 56 женщин, 5 детей, пол 6 человек не установлены. Продолжаются мероприятия по идентификации умерших и установлению причин их смерти.

 

На освобожденных территориях обнаружено 45 захоронений, из них 33 – в Святогорске и 12 – в Лимане.

Однако эти данные не окончательны, поскольку ежедневно полиция получает от жителей информацию о новых могилах. Только за последние дни стало известно еще о 17 таких захоронениях.

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Темы: ЛиманДонецкая областьвойна
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