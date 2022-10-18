Дуже актуальні – Лукашенко доручив ученим розробляти дрони

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив ученим розробляти безпілотники.

Джерело: сайт Лукашенка

Пряма мова Лукашенка на зустрічі з головою Президії НАН Білорусі Володимиром Гусаковим 18 жовтня: "Що дуже актуально, про це будемо і в п'ятницю говорити, це наші безпілотники. Як ви тут конкуруєте з прикладною наукою і з підприємствами, створюючи нові безпілотні літальні апарати? Вони дуже актуальні, виходячи з уроків війни в Україні".

Деталі: Він також доручив наприкінці листопада – на початку грудня організувати виставку наукових досягнень.

Передісторія:

Вранці 17 жовтня російські загарбники атакували Київ іранськими дронами-камікадзе: було 4 влучання. Зокрема, окупанти влучили по житловому будинку в Шевченківському районі столиці.

За попередніми даними, чотири людини загинули, серед них – вагітна.

Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що зранку 17 жовтня протиповітряна оборона ліквідувала 11 дронів-камікадзе "Shahed-136". Ці дрони виробляються Іраном і використовуються російськими військовими під назвою "Герань-2".

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Іран несе пряму відповідальність за вбивства українців, які загинули внаслідок атаки дронами-камікадзе іранського виробництва українських міст.