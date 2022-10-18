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Дуже актуальні – Лукашенко доручив ученим розробляти дрони

Ірина БалачукВівторок, 18 жовтня 2022, 14:14
Олександр Лукашенко. Фото president.gov.by

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив ученим розробляти безпілотники.

Джерело: сайт Лукашенка 

Пряма мова Лукашенка на зустрічі з головою Президії НАН Білорусі Володимиром Гусаковим 18 жовтня: "Що дуже актуально, про це будемо і в п'ятницю говорити, це наші безпілотники. Як ви тут конкуруєте з прикладною наукою і з підприємствами, створюючи нові безпілотні літальні апарати? Вони дуже актуальні, виходячи з уроків війни в Україні".

Деталі: Він також доручив наприкінці листопада – на початку грудня організувати виставку наукових досягнень.

Передісторія:

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Теми: БілорусьЛукашенкобезпілотники
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