Дуже актуальні – Лукашенко доручив ученим розробляти дрони
Вівторок, 18 жовтня 2022, 14:14
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив ученим розробляти безпілотники.
Джерело: сайт Лукашенка
Пряма мова Лукашенка на зустрічі з головою Президії НАН Білорусі Володимиром Гусаковим 18 жовтня: "Що дуже актуально, про це будемо і в п'ятницю говорити, це наші безпілотники. Як ви тут конкуруєте з прикладною наукою і з підприємствами, створюючи нові безпілотні літальні апарати? Вони дуже актуальні, виходячи з уроків війни в Україні".
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Деталі: Він також доручив наприкінці листопада – на початку грудня організувати виставку наукових досягнень.
Передісторія:
- Вранці 17 жовтня російські загарбники атакували Київ іранськими дронами-камікадзе: було 4 влучання. Зокрема, окупанти влучили по житловому будинку в Шевченківському районі столиці.
- За попередніми даними, чотири людини загинули, серед них – вагітна.
- Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що зранку 17 жовтня протиповітряна оборона ліквідувала 11 дронів-камікадзе "Shahed-136". Ці дрони виробляються Іраном і використовуються російськими військовими під назвою "Герань-2".
- Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Іран несе пряму відповідальність за вбивства українців, які загинули внаслідок атаки дронами-камікадзе іранського виробництва українських міст.
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