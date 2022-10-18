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Очень актуальны – Лукашенко поручил ученым разрабатывать дроны

Ирина БалачукВторник, 18 октября 2022, 14:14
Александр Лукашенко. Фото president.gov.by

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко поручил ученым разрабатывать беспилотники.

Источник: сайт Лукашенко 

Прямая речь Лукашенко на встрече с председателем Президиума НАН Беларуси Владимиром Гусаковым 18 октября: "Что очень актуально, об этом будем и в пятницу говорить, это наши беспилотники. Как вы здесь конкурируете с прикладной наукой и с предприятиями, создавая новые беспилотные летательные аппараты? Они очень актуальны, исходя из уроков войны в Украине".

Детали: Он также поручил в конце ноября – начале декабря организовать выставку научных достижений.

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Темы: БеларусьЛукашенкобеспилотники
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