Очень актуальны – Лукашенко поручил ученым разрабатывать дроны

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко поручил ученым разрабатывать беспилотники.

Источник: сайт Лукашенко

Прямая речь Лукашенко на встрече с председателем Президиума НАН Беларуси Владимиром Гусаковым 18 октября: "Что очень актуально, об этом будем и в пятницу говорить, это наши беспилотники. Как вы здесь конкурируете с прикладной наукой и с предприятиями, создавая новые беспилотные летательные аппараты? Они очень актуальны, исходя из уроков войны в Украине".

Детали: Он также поручил в конце ноября – начале декабря организовать выставку научных достижений.

Предыстория:

Утром 17 октября из-за российские захватчики атаковали Киев иранскими дронами-камикадзе: было 4 попадания. В частности, попали по жилому дому в Шевченковском районе столицы.

По предварительным данным, четыре человека погибли, среди них – беременная.

Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что утром 17 октября противовоздушная оборона ликвидировала 11 дронов-камикадзе "Shahed-136". Эти дроны производятся Ираном и используются российскими военными под названием "Герань-2".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Иран несет прямую ответственность за убийства украинцев, погибших в результате атаки дронами-камикадзе иранского производства украинских городов.