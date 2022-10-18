ОП: Червоний Хрест мовчки терпить порушення росіян

Голова Офісу президента Андрій Єрмак дорікнув Міжнародному комітету Червоного Хреста за те, що той ігнорує прохання України відвідати її полонених в Оленівці.

Джерело: Єрмак в Telegram

Пряма мова: "Війна – це іспит як для людей, так і для міжнародних організацій. На жаль, Червоний Хрест не просто терпить порушення росіянами всіх норм міжнародного права, а й робить це мовчки".

Деталі: 17 жовтня представники МКЧХ не прибули на межу з тимчасово окупованою територією в Запорізькій області, де на них чекала українська делегація. Там Червони Хрест мав домогтися від Росії доступу до Оленівки і відвідати українських військовополонених.

За словами Єрмака, в понеділок до контактної лінії прибули уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, радник керівника Офісу президента Дарія Зарівна та народні депутати Марія Мезенцева, Єгор Чернєв, Денис Маслов і Олена Хоменко. Однак, висловлює жаль Єрмак, представники МКЧХ до української делегації у цій поїздці не приєдналися.

Пряма мова: "Україна очікує й вимагає від Міжнародного комітету Червоного Хреста належної рішучості в отриманні доступу до українських бранців в Оленівці. Адже саме для таких завдань і було створено організацію.

Головною перешкодою у прибутті місії МКЧХ до місця примусового утримання українців в Оленівці є насамперед деструктивна й цинічна позиція рф. Водночас, на жаль, ми не бачимо, що МКЧХ працює над захистом наших полонених. Українське суспільство цього не бачить. Не бачать рідні захисників.

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Українська сторона має всі підстави очікувати рішучих проактивних дій МКЧХ з імплементації його гуманітарного мандата, а також чіткої публічної позиції та комунікації всіх його дій, спрямованих на подолання найгострішого гуманітарного виклику у Європі".

Більше деталей: Єрмак закликав до активних кроків інші міжнародні організації та гуманітарних акторів, правозахисний мандат яких "не має дозволяти їм стояти осторонь і пасивно спостерігати, як росія продовжує скоювати найжорстокіші злочини сучасності".

Що цьому передувало: