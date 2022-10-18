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ОП: Червоний Хрест мовчки терпить порушення росіян

Євген КізіловВівторок, 18 жовтня 2022, 18:02
ОП: Червоний Хрест мовчки терпить порушення росіян
голова офісу президента андрій єрмак, Getty Images

Голова Офісу президента Андрій Єрмак дорікнув Міжнародному комітету Червоного Хреста за те, що той ігнорує прохання України відвідати її полонених в Оленівці.

Джерело: Єрмак в Telegram

Пряма мова: "Війна – це іспит як для людей, так і для міжнародних організацій. На жаль, Червоний Хрест не просто терпить порушення росіянами всіх норм міжнародного права, а й робить це мовчки".

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Деталі: 17 жовтня представники МКЧХ не прибули на межу з тимчасово окупованою територією в Запорізькій області, де на них чекала українська делегація. Там Червони Хрест мав домогтися від Росії доступу до Оленівки і відвідати українських військовополонених.

За словами Єрмака, в понеділок до контактної лінії прибули уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, радник керівника Офісу президента Дарія Зарівна та народні депутати Марія Мезенцева, Єгор Чернєв, Денис Маслов і Олена Хоменко. Однак, висловлює жаль Єрмак, представники МКЧХ до української делегації у цій поїздці не приєдналися.

Пряма мова: "Україна очікує й вимагає від Міжнародного комітету Червоного Хреста належної рішучості в отриманні доступу до українських бранців в Оленівці. Адже саме для таких завдань і було створено організацію.

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Головною перешкодою у прибутті місії МКЧХ до місця примусового утримання українців в Оленівці є насамперед деструктивна й цинічна позиція рф. Водночас, на жаль, ми не бачимо, що МКЧХ працює над захистом наших полонених. Українське суспільство цього не бачить. Не бачать рідні захисників.

Українська сторона має всі підстави очікувати рішучих проактивних дій МКЧХ з імплементації його гуманітарного мандата, а також чіткої публічної позиції та комунікації всіх його дій, спрямованих на подолання найгострішого гуманітарного виклику у Європі".

Більше деталей: Єрмак закликав до активних кроків інші міжнародні організації та гуманітарних акторів, правозахисний мандат яких "не має дозволяти їм стояти осторонь і пасивно спостерігати, як росія продовжує скоювати найжорстокіші злочини сучасності".

Що цьому передувало: 

  • 13 жовтня голова Офісу президента Андрій Єрмак поставив "безальтернативну вимогу" МКХЧ протягом трьох днів направити місію до колонії в окупованій Оленівці, де утримуються українські полонені.
  • До цього президент Володимир Зеленський висловлював переконання, що Міжнародний комітет Червоного Хреста має зобов’язання, передусім моральні, і має відвідати Оленівку, де утримують українські полонені. 
  • Команда з 11 співробітників Міжнародного комітету Червоного Хреста заявила, що готова відвідати полонених у в’язниці в Оленівці, але не має мінімальних гарантій безпеки на місці та "дозволу місцевої влади" на візит.

Теми: Червоний ХрестполоненіОфіс президента
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