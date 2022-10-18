ОП: Красный Крест молча терпит нарушения россиян

Глава Офиса президента Андрей Ермак упрекнул Международный комитет Красного Креста за то, что тот игнорирует просьбы Украины посетить ее пленных в Оленивке.

Источник: Ермак в Telegram

Прямая речь: "Война - это экзамен как для людей, так и для международных организаций. К сожалению, Красный Крест не просто терпит нарушения россиянами всех норм международного права, но и делает это молча".

Детали: 17 октября представители МККК не прибыли на границу с временно оккупированной территорией в Запорожской области, где их ждала украинская делегация. Там Красный Крест должен был добиться от России доступа к Оленивке и посетить украинских военнопленных.

По словам Ермака, в понедельник к контактной линии прибыли уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, советник руководителя Офиса президента Дарья Заривная и народные депутаты Мария Мезенцева, Егор Чернев, Денис Маслов и Елена Хоменко. Однако, выражает сожаление Ермак, представители МККК к украинской делегации в этой поездке не присоединились.

Прямая речь: "Украина ожидает и требует от Международного комитета Красного Креста надлежащей решимости в получении доступа к украинским пленникам в Оленивке. Ведь именно для таких задач и была создана организация.

Главным препятствием в прибытии миссии МККК к месту принудительного содержания украинцев в Оленивке является, прежде всего, деструктивная и циничная позиция рф. В то же время, к сожалению, мы не видим, что МККК работает над защитой наших пленных. Украинское общество этого не видит. Не видят родные защитников.

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Украинская сторона имеет все основания ожидать решительных проактивных действий МККК по имплементации его гуманитарного мандата, а также четкой публичной позиции и коммуникации всех его действий, направленных на преодоление острого гуманитарного вызова в Европе".

Больше деталей: Ермак призвал к активным шагам другие международные организации и гуманитарных актеров, правозащитный мандат которых "не должен позволять им стоять в стороне и пассивно наблюдать, как Россия продолжает совершать жестокие преступления современности".

Что этому предшествовало: