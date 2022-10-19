Коллаборант Сальдо заявил, что вся так называемая "власть" уезжает из Херсона

Коллаборант Владимир Сальдо заявил, что так называемое руководство Херсонской области решило перебраться на левый берег в связи с якобы подготовкой контрнаступления ВСУ.

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости" со ссылкой на Сальдо

Детали: По словам коллаборанта, на левобережье Днепра переезжают все подразделения и министерства так называемой "гражданской администрации" Херсонской области.

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Сальдо также добавил, что въезд для гражданских лиц в Херсонскую область закрывается на неделю.

Что было раньше: Представители оккупационной "администрации" Херсона и области заявили, что планируют вывезти порядка 50-60 тысяч жителей из 4 правобережных районов области на левый берег Днепра или в Россию в связи с якобы подготовкой контрнаступления ВСУ.

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