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Коллаборант Сальдо заявил, что вся так называемая "власть" уезжает из Херсона

Ирина БалачукСреда, 19 октября 2022, 11:53
Коллаборант Сальдо заявил, что вся так называемая власть уезжает из Херсона
Коллаборант Сальдо с пособниками. Фото из Telegram Сальдо

Коллаборант Владимир Сальдо заявил, что так называемое руководство Херсонской области решило перебраться на левый берег в связи с якобы подготовкой контрнаступления ВСУ.

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости" со ссылкой на Сальдо

Детали: По словам коллаборанта, на левобережье Днепра переезжают все подразделения и министерства так называемой "гражданской администрации" Херсонской области.

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Сальдо также добавил, что въезд для гражданских лиц в Херсонскую область закрывается на неделю.

Что было раньше: Представители оккупационной "администрации" Херсона и области заявили, что планируют вывезти порядка 50-60 тысяч жителей из 4 правобережных районов области на левый берег Днепра или в Россию в связи с якобы подготовкой контрнаступления ВСУ.

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • Ранее один из так называемых главарей оккупационной "администрации" Херсона гауляйтер Кирилл Стремоусов заявил о подготовке наступления украинских войск на город.
  • Западные военные чиновники полагают, что украинская армия может освободить Херсон от российских захватчиков уже во второй декаде октября.
  • Гауляйтер Херсонщины Владимир Сальдо даже обратился к руководству России с просьбой помочь вывезти жителей из региона, в РФ заявили, что обеспечат "бесплатным проживанием" всех, кто выедет из Херсонщины в Россию.
  • Кроме того, по данным Генштаба, россияне начали процесс эвакуации так называемых "государственных" учреждений из оккупированной части Херсонщины в оккупированный Крым.
  • Также стало известно, что оккупанты вывозят из оккупированного Херсона в оккупированный Крым коллаборантов и членов их семей.

Темы: ХерсонХерсонская областьоккупацияколлаборационизм
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