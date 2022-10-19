Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Коллаборант Сальдо заявил, что вся так называемая "власть" уезжает из Херсона

Ирина БалачукСреда, 19 октября 2022, 11:53
Коллаборант Сальдо с пособниками. Фото из Telegram Сальдо

Коллаборант Владимир Сальдо заявил, что так называемое руководство Херсонской области решило перебраться на левый берег в связи с якобы подготовкой контрнаступления ВСУ.

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости" со ссылкой на Сальдо

Детали: По словам коллаборанта, на левобережье Днепра переезжают все подразделения и министерства так называемой "гражданской администрации" Херсонской области.

Сальдо также добавил, что въезд для гражданских лиц в Херсонскую область закрывается на неделю.

Что было раньше: Представители оккупационной "администрации" Херсона и области заявили, что планируют вывезти порядка 50-60 тысяч жителей из 4 правобережных районов области на левый берег Днепра или в Россию в связи с якобы подготовкой контрнаступления ВСУ.

Предыстория: 

  • Ранее один из так называемых главарей оккупационной "администрации" Херсона гауляйтер Кирилл Стремоусов заявил о подготовке наступления украинских войск на город.
  • Западные военные чиновники полагают, что украинская армия может освободить Херсон от российских захватчиков уже во второй декаде октября.
  • Гауляйтер Херсонщины Владимир Сальдо даже обратился к руководству России с просьбой помочь вывезти жителей из региона, в РФ заявили, что обеспечат "бесплатным проживанием" всех, кто выедет из Херсонщины в Россию.
  • Кроме того, по данным Генштаба, россияне начали процесс эвакуации так называемых "государственных" учреждений из оккупированной части Херсонщины в оккупированный Крым.
  • Также стало известно, что оккупанты вывозят из оккупированного Херсона в оккупированный Крым коллаборантов и членов их семей.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ХерсонХерсонская областьоккупацияколлаборационизм
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

В Киеве начались отключения электроэнергии

Зеленский: За месяц украинские военные сбили 233 "Шахеда"

видеоВ Белгороде горит электроподстанция из-за "перенапряжения" – СМИ

Зеленский не исключает выведения из строя энергосистемы: Готовимся к разным сценариям

В МИД ответили Китаю: делать вид, что вы не знаете об атаках дронов на Киев, некорректно

Украинцы во главе с Зеленским получили премию Сахарова

Все новости...
Пограничники в темноте сбили "Шахед" из стрелкового оружия
В Киеве слышны взрывы
На Киевщине - ППО, по Винницкой области бьют ракеты, в Ивано-Франковской области взрывы
На Черниговщине сбили две российских ракеты, в Чернигове слышны взрывы
Последние новости
03:50
Чехия может передать Украине новый пакет военной помощи
03:30
США наложили санкции на россиянина и две его компании, скупавшие военные технологии
01:49
ВСУ ударили по пунктам развертывания трех российских ЗРК — Командование
01:00
В Киеве начались отключения электроэнергии
00:40
На Сумщине полностью отключат водоснабжение и уличное освещение
23:53
"У чекистов истерика": Зеленский о "военном положении" на оккупированных территориях
23:19
Марина Вязовская: В университете должно быть не только преподавание, но и наука
23:19
Зеленский: За месяц украинские военные сбили 233 "Шахеда"
22:42
СМИ: Берлускони заявил, что в войне в Украине виноват Зеленский
22:41
Экономические новости 19 октября: веерные отключения света в Украине, санкции ЕС против Ирана
Все новости...