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Єрмак: Україна вже знищила половину потенціалу головної загрози НАТО – Росії

Ірина БалачукЧетвер, 20 жовтня 2022, 11:14
Єрмак: Україна вже знищила половину потенціалу головної загрози НАТО – Росії
Андрій Єрмак. Фото з Telegram

Голова Офісу президента Андрій Єрмак переконаний, що членство України в НАТО посилить Альянс.

Джерело: Єрмак у Telegram

Пряма мова Єрмака: "Україна вже знищила майже 50% потенціалу головної загрози НАТО у вигляді РФ.

Членство України в НАТО точно посилить Альянс".

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Теми: Андрій ЄрмакНАТОУкраїна
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