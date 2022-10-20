Єрмак: Україна вже знищила половину потенціалу головної загрози НАТО – Росії

Голова Офісу президента Андрій Єрмак переконаний, що членство України в НАТО посилить Альянс.

Джерело: Єрмак у Telegram

Пряма мова Єрмака: "Україна вже знищила майже 50% потенціалу головної загрози НАТО у вигляді РФ.



Членство України в НАТО точно посилить Альянс".

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Передісторія:

З початку повномасштабної агресії Росії ЗСУ вже знищили 66 650 окупантів, 2 567 танків, 5 255 бойових броньованих машин, 1 646 артилерійських систем, 269 літаків, 243 гелікоптери та багато іншої ворожої техніки.

30 вересня президент Володимир Зеленський оголосив про підписання Україною заявки на пришвидшений вступ до Північноатлантичного альянсу і закликав західних партнерів втілити підготовлені Україною пропозиції гарантій безпеки, викладені у Київському безпековому договорі (Kyiv Security Compact). ВІДЕО ДНЯ