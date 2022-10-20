Ермак: Украина уже уничтожила половину потенциала главной угрозы НАТО – России

С начала полномасштабной агрессии России ВСУ уже уничтожили 66 650 оккупантов, 2 567 танков, 5 255 боевых бронированных машин, 1 646 артиллерийских систем, 269 самолетов, 243 вертолета и много другой вражеской техники.

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