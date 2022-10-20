Ермак: Украина уже уничтожила половину потенциала главной угрозы НАТО – России
Глава Офиса президента Андрей Ермак убежден, что членство Украины в НАТО усилит Альянс.
Источник: Ермак в Telegram
Прямая речь Ермака: "Украина уже уничтожила почти 50% потенциала главной угрозы НАТО в виде РФ.
Членство Украины в НАТО точно усилит Альянс".
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Предыстория:
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С начала полномасштабной агрессии России ВСУ уже уничтожили 66 650 оккупантов, 2 567 танков, 5 255 боевых бронированных машин, 1 646 артиллерийских систем, 269 самолетов, 243 вертолета и много другой вражеской техники.
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30 сентяюря президент Владимир Зеленский объявил о подписании Украиной заявки на ускоренное вступление в Североатлантический альянс и призвал западных партнеров воплотить подготовленные Украиной предложения гарантий безопасности, изложенные в Киевском договоре безопасности (Kyiv Security Compact).
- Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов заявил, что вступление Украины в НАТО может привести мир к Третьей мировой войне.