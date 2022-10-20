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Ермак: Украина уже уничтожила половину потенциала главной угрозы НАТО – России

Ирина БалачукЧетверг, 20 октября 2022, 11:14
Ермак: Украина уже уничтожила половину потенциала главной угрозы НАТО – России
Андрей Ермак. Фото из Telegram

Глава Офиса президента Андрей Ермак убежден, что членство Украины в НАТО усилит Альянс.

Источник: Ермак в Telegram

Прямая речь Ермака: "Украина уже уничтожила почти 50% потенциала главной угрозы НАТО в виде РФ.

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Членство Украины в НАТО точно усилит Альянс".

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Темы: Андрей ЕрмакНАТОУкраина
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