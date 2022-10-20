Синоптики дали прогноз на зиму: тривалі сильні морози малоймовірні

Укргідрометцентр заявляє, що прийдешня зима не буде надто морозною, тому відтермінування початку опалювального сезону, а також його раніше закінчення є обґрунтованими і підтверджуються розрахунками синоптиків.

Джерело: Укргідрометцентр у Facebook

Дослівно синоптики: "Перенесення початку опалювального періоду на пізніші строки та його закінчення на більш ранні строки є обґрунтованим та підтверджується метеорологічними розрахунками".

Деталі: За прогнозом Укргідрометцентру, середня температура взимку очікується на 1-2 градуси вищою за норму, розрахованою за період 1991-2020 років.

Крім того, синоптики додають, що тривалі періоди дуже холодної погоди з мінімальною температурою -25..-30 градусів малоймовірні.

Укргідрометцентр зазначає, що взимку можливі короткочасні суттєві похолодання тривалістю 1-5 діб, коли мінімальна температура вночі становитиме на північному сході країни від -15…-20 градусів до -26 градусів.

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