Синоптики дали прогноз на зиму: тривалі сильні морози малоймовірні
Укргідрометцентр заявляє, що прийдешня зима не буде надто морозною, тому відтермінування початку опалювального сезону, а також його раніше закінчення є обґрунтованими і підтверджуються розрахунками синоптиків.
Джерело: Укргідрометцентр у Facebook
Дослівно синоптики: "Перенесення початку опалювального періоду на пізніші строки та його закінчення на більш ранні строки є обґрунтованим та підтверджується метеорологічними розрахунками".
Деталі: За прогнозом Укргідрометцентру, середня температура взимку очікується на 1-2 градуси вищою за норму, розрахованою за період 1991-2020 років.
Крім того, синоптики додають, що тривалі періоди дуже холодної погоди з мінімальною температурою -25..-30 градусів малоймовірні.
Укргідрометцентр зазначає, що взимку можливі короткочасні суттєві похолодання тривалістю 1-5 діб, коли мінімальна температура вночі становитиме на північному сході країни від -15…-20 градусів до -26 градусів.
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Передісторія:
- Цього року опалювальний сезон в Україні розпочинається пізніше через повномасштабне російське вторгнення і очікується, що він буде складнішим.
- 18 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що з 10 жовтня російські окупанти зруйнували 30% електростанцій України.
- Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці почалися відключення електроенергії для уникнення аварій.
- Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що 20 жовтня у всій Сумській області на день відключать водопостачання, також не працюватиме електротранспорт та вуличне освітлення.
- Міста у різних регіонах України вирішили скороти роботу громадського транспорту, відключати зовнішнє освітлення та обмежити електропостачання великих підприємств, щоб знизити споживання електроенергії на фоні російських ударів по енергетичних об’єктах.