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Синоптики дали прогноз на зиму: длительные сильные морозы маловероятны

Ирина БалачукЧетверг, 20 октября 2022, 16:58
Фото pixabay.com

Укргидрометцентр заявляет, что грядущая зима не будет слишком морозной, поэтому отсрочка начала отопительного сезона, а также его более раннее окончание являются обоснованными и подтверждаются расчетами синоптиков.

Источник: Укргидрометцентр в Facebook

Дословно синоптики: "Перенос начала отопительного периода на более поздние сроки и его окончания на более ранние сроки является обоснованным и подтверждается метеорологическими расчетами".

Детали: По прогнозу Укргидрометцентра, средняя температура зимой ожидается на 1-2 градуса выше нормы, рассчитанной за период 1991-2020 годов.

Кроме того, синоптики добавляют, что длительные периоды очень холодной погоды с минимальной температурой -25...-30 градусов маловероятны.

Укргидрометцентр отмечает, что зимой возможны кратковременные существенные похолодания продолжительностью 1-5 суток, когда минимальная температура ночью составит на северо-востоке страны от -15...-20 градусов до -26 градусов.

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Предыстория: 

  • В этом году отопительный сезон в Украине начинается позже из-за полномасштабного российского вторжения и ожидается, что он будет сложнее.
  • 18 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что с 10 октября российские оккупанты разрушили 30% электростанций Украины.
  • Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице начались отключения электроэнергии во избежание аварий. 
  • Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что 20 октября во всей Сумской области на день отключат водоснабжение, также не будет работать электротранспорт и уличное освещение.
  • Города в разных регионах Украины решили сократить работу общественного транспорта, отключать наружное освещение и ограничить электроснабжение крупных предприятий, чтобы снизить потребление электроэнергии на фоне российских ударов по энергетическим объектам.

Темы: погодаотоплениеэнергетикаэлектроэнергия
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