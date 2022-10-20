Синоптики дали прогноз на зиму: длительные сильные морозы маловероятны

Укргидрометцентр заявляет, что грядущая зима не будет слишком морозной, поэтому отсрочка начала отопительного сезона, а также его более раннее окончание являются обоснованными и подтверждаются расчетами синоптиков.

Источник: Укргидрометцентр в Facebook

Дословно синоптики: "Перенос начала отопительного периода на более поздние сроки и его окончания на более ранние сроки является обоснованным и подтверждается метеорологическими расчетами".

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Детали: По прогнозу Укргидрометцентра, средняя температура зимой ожидается на 1-2 градуса выше нормы, рассчитанной за период 1991-2020 годов.

Кроме того, синоптики добавляют, что длительные периоды очень холодной погоды с минимальной температурой -25...-30 градусов маловероятны.

Укргидрометцентр отмечает, что зимой возможны кратковременные существенные похолодания продолжительностью 1-5 суток, когда минимальная температура ночью составит на северо-востоке страны от -15...-20 градусов до -26 градусов.

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