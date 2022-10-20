Синоптики дали прогноз на зиму: длительные сильные морозы маловероятны
Укргидрометцентр заявляет, что грядущая зима не будет слишком морозной, поэтому отсрочка начала отопительного сезона, а также его более раннее окончание являются обоснованными и подтверждаются расчетами синоптиков.
Источник: Укргидрометцентр в Facebook
Дословно синоптики: "Перенос начала отопительного периода на более поздние сроки и его окончания на более ранние сроки является обоснованным и подтверждается метеорологическими расчетами".
Детали: По прогнозу Укргидрометцентра, средняя температура зимой ожидается на 1-2 градуса выше нормы, рассчитанной за период 1991-2020 годов.
Кроме того, синоптики добавляют, что длительные периоды очень холодной погоды с минимальной температурой -25...-30 градусов маловероятны.
Укргидрометцентр отмечает, что зимой возможны кратковременные существенные похолодания продолжительностью 1-5 суток, когда минимальная температура ночью составит на северо-востоке страны от -15...-20 градусов до -26 градусов.
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Предыстория:
- В этом году отопительный сезон в Украине начинается позже из-за полномасштабного российского вторжения и ожидается, что он будет сложнее.
- 18 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что с 10 октября российские оккупанты разрушили 30% электростанций Украины.
- Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице начались отключения электроэнергии во избежание аварий.
- Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что 20 октября во всей Сумской области на день отключат водоснабжение, также не будет работать электротранспорт и уличное освещение.
- Города в разных регионах Украины решили сократить работу общественного транспорта, отключать наружное освещение и ограничить электроснабжение крупных предприятий, чтобы снизить потребление электроэнергии на фоне российских ударов по энергетическим объектам.